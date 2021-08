¿Nos estará engañando Angel Olsen cuando dice que saca este EP de versiones para «pasárselo bien y resultar más espontánea» o se estará engañando a sí misma? La autora incluye aquí sólo adaptaciones de originales de los 80, se ha pintado como una puerta para la promoción del disco y ha enchufado los robots en el estudio de producción sin miedo al recibo de la luz. La selección, en cambio, es de todo menos espontánea. Rápidamente nos damos cuenta de que Angel Olsen no ha elegido versionar ‘Beat It’, la ‘Lambada’, ‘Girls Just Wanna Have Fun’ y cosas así. Sólo composiciones que ya tenían un poso amargo o como mínimo consentían dobles lecturas.

Tenemos ‘Gloria’ de Umberto Tozzi, en Estados Unidos popularizada por Laura Branigan y la banda sonora de ‘Flashdance’, que no dejaba de ser una canción que retrataba a una chica triste aunque la música sugiriera lo contrario. «Si todo el mundo te quiere, ¿por qué nadie te llama?», planteaba. Tenemos ‘Eyes Without A Face’ de Billy Idol, un tema sobre alguien «sin esperanza», a punto de rendirse y «caer». ‘Safety Dance’ sólo puede sonarnos a pandemia ahora que «bailar» no es «seguro». ‘If You Leave’ es una canción de ruptura de los siempre melancólicos OMD. Y hay que recordar que ‘Forever Young’, la más alegre del conjunto, contenía una turbadora línea tras una invitación a bailar «con la esperanza de lo mejor, pero temiendo lo peor / ¿Van a lanzar la bomba o no?», en referencia a la bomba atómica.

- Publicidad -

Que un par de estas canciones contuvieran la palabra «dance» en su letra no implicaba que fueran o resulten ahora bailables. Angel Olsen les saca punta, casi con cierta mala baba, pues por ejemplo suena a todo menos a discoteca aquí el “podemos bailar, podemos bailar, todo está fuera de control” de ‘Safety Dance’. Recordando la ironía desplegada en letras de sus anteriores discos, como ‘Spring’, en la que parodiaba la crisis de la mediana edad, diría que ese ha sido el punto «divertido» de publicar este EP. Un EP que suena oscuro y sórdido, dejando que lo «cheesy» resulte muy puntual.

La cantante ha producido ‘Aisles’ con la colaboración de Adam McDaniel en casa de este y de esposa Emily. La participación de esta es importante con su violonchelo en ‘Gloria‘, llevando la producción de dream pop desgarrado a otro nivel. Moroder y Daft Punk podrían haber sido la inspiración del nuevo ‘Safety Dance’, eso sí, sin que quienes llevan tiempo observando que Angel Olsen no es una artista de folk sino ciertamente versátil (no sería por falta de sintetizadores en ‘All Mirrors‘) se asombren demasiado.

- Publicidad -

Lo que sí sorprende es el desarrollo de ‘Forever Young’, que Angel Olsen ha terminado de transformar en un vals orquestado de triste fin de fiesta como escrito por Franco Battiato. Más y más posibilidades se abren para la «ex cantautora», sobre todo si recordamos que fue una versión de ‘Physical’ de Olivia Newton-John lo que hizo cambiar de rumbo para siempre el destino de Goldfrapp después de ‘Felt Mountain‘.