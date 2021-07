Angel Olsen, autora del 2º mejor disco de 2019 para JENESAISPOP solo por detrás de FKA twigs, gracias a ‘All Mirrors‘, vuelve con nueva música después de su deslumbrante (y sorprendente) dueto con Sharon van Etten. ‘Like I Used To‘ es una de las mejores canciones de lo que llevamos de año, pero el nuevo trabajo de la artista tira por otro lado.

‘Aisles’ será un breve EP de versiones de canciones de los años 80 con el que Olsen ha buscado crear una colección de canciones que no fuera demasiado premeditada. Como ha explicado en Twitter: «Sé que no es propio de mí hacer algo sin ninguna intención detrás o simplemente porque sí pero mi conexión con estas canciones es bastante directa, simplemente quería divertirme un poco y ser un poco más espontánea, ¡y creo que necesitaba recordar que puedo serlo!»

El EP incluye una versión de ‘Eyes without a Face’ de Billy Idol, lo cual nos lleva al último disco de Miley Cyrus, donde colabora tanto Idol como la propia Olsen, aunque en canciones diferentes. Y se abrirá con una cover de la heroica ‘Gloria’ de Laura Branigan que ya puede escucharse a modo de primer avance. Es una especie de deconstrucción en forma de balada atmosférica: no esperes una versión clavada a la original porque no lo es en absoluto.

Así queda el resto de la secuencia de ‘Aisles’, que saldrá el 20 de agosto. Gracias al usuario wastydkyss por el aviso en nuestros foros:

01 Gloria (Laura Branigan)

02 Eyes without a Face (Billy Idol)

03 Safety Dance (Men without Hats)

04 If You Leave (OMD)

05 Forever Young (Alphaville)