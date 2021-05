Sharon van Etten y Angel Olsen recuerdan tiempos mejores en la gloriosa ‘Like I Used To’

Sharon van Etten y Angel Olsen han sorprendido estos días con el lanzamiento de una canción conjunta, ‘Like I Used To’, que en realidad ya habían avanzado en sus redes sociales días atrás. La colaboración llega después de que tanto Sharon como Angel hayan lanzado este año sus respectivos proyectos en solitario, en ambos casos basados en trabajos anteriores: la primera ha publicado un recopilatorio con versiones de ‘Epic’ por su décimo aniversario (con colaboraciones estelares como las de Fiona Apple, IDLES o Lucinda Williams) y la segunda una caja de ‘All Mirrors’ con música extra.

La colaboración de Sharon y Angel, ‘Like I Used To’, está a la altura de lo que cabe esperar de dos de las cantautoras anglosajonas más importantes de nuestro tiempo, como demuestra la recepción obtenida por dos de los mejores discos de los últimos dos años, ‘Remind Me Tomorrow‘ y el mencionado ‘All Mirrors‘. No es uno de esos duetos compartidos entre grandes estrellas que decepcionan.

‘Like I Used To’, hoy la «Canción Del Día», ha sido producida por el gran John Congleton y suena exactamente a lo que imaginas que suena una colaboración entre ambas: la canción es gloriosa y apoteósica como un clásico de Bruce Springsteen que escuchar durante un viaje en carretera, pero tremebunda como la «torch song» más ampulosa que te pueda venir a la mente. Las voces de Sharon y Angel, como si estuviéramos hablando de Ella Baila Sola, «empastan» a la perfección.

Si ‘Like I Used To’ suena, en realidad, más como una canción de Sharon van Etten que de Angel Olsen es porque de hecho es una composición de Sharon que esta mandó a Angel cuando estaba inacabada para que la completara con su parte. Angel aceptó y Sharon cuenta que la ha hecho «mejor de lo que nunca lo habría sido». A la química que muestran Sharon y Angel en la canción probablemente haya contribuido que ambas son seguidoras la una de la otra y durante años han estado en contacto apoyándose «en los momentos buenos y en los momentos malos».

Si, para Angel, ‘Like I Used To’ le recuerda personalmente a «aquellos tiempos en los que la gente no esperaba música de mí, ni nadie esperaba demasiado de mí, ‘Like I Used To’ es de hecho una composición tan nostálgico como sugiere su título, el cual alude a aquellas cosas que Sharon y Angel «solían hacer» como «encenderse un cigarrillo, «bailar a solas», «abrir mi corazón», «enamorarme» o «darnos las manos en público». Angel, que este año ha salido del armario, aparece en el videoclip de ‘Like I Used To’ con un arcoiris proyectado en su cara.