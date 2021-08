Dianne Warren saca disco con Rita Ora, Luis Fonsi, John Legend, Céline Dion, largo etcétera

El nuevo álbum de Diane Warren, ‘Diane Warren: The Cave Sessions, Vo.1’, se ha estrenado esta semana promocionado por el tema ‘Seaside’, en el que han participado Rita Ora, Sofía Reyes y Reik.

Estos tres artistas son solo los últimos de una larga lista que ha acompañado a Warren a lo largo de los quince temas que componen este disco, como por ejemplo G-Eazy y Santana en ‘She’s Fire’, Luis Fonsi en ‘When We Dance Slow’, John Legend en ‘Where Is Your Heart’ o James Arthur en ‘You Go First’. Otros invitados son Céline Dion, Paloma Faith y Leona Lewis.

El álbum completo se ha promocionado junto al videoclip de ‘Seaside’, donde podemos ver combinando el inglés y el español a Rita Ora y a Sofía Reyes disfrutando al máximo de la playa y del mar, algo comprensible, pues el verano está llegando a su fin y este tema ha llegado en el momento preciso para captar esa esencia.

Ambas artistas han tenido más protagonismo que Reik, al que no se le ve ni un minuto en pantalla. Puede que Warren haya querido sacar más partido a la complementariedad de Rita y Sofía, teniendo en cuenta que hace un par de años colaboraron juntas en ‘R.I.P.‘. Algo que ocurre sobre todo al final del vídeo, cuando las dos cantantes disfrutan de la fiesta alrededor de la hoguera. Los más avispados habrán visto a Dianne tras la barra del chiringuito bailando el tema y sirviendo copas.

Aunque Dianne Warren lleva componiendo temas desde los años 80, este es su primer álbum. Habitual en los Oscar, donde ha sido nominada hasta 12 veces, eso sí, sin haberse llevado nunca la estatuilla, Warren es la autora de éxitos como ‘Because You Loved Me’ de Céline Dion, ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ de Aerosmith, ‘Til It Happens To You’ con Lady Gaga, ‘Rhythm Of The Night’ con DeBarge o ‘Nothing’s Gonna Stop Us Now’ con Startship.