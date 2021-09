ABBA anuncian álbum de estudio, «conciertos» y estrenan 2 canciones

Más de 230.000 espectadores se han conectado al directo en el que se han presentado dos canciones nuevas de ABBA que ya están disponibles en las plataformas de streaming, ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’. Pertenecen a un nuevo álbum que saldrá el 5 de noviembre, como han informado los propios Björn y Benny a través de un vídeo grabado. Contendrá 10 pistas. También han anunciado una serie de conciertos con «avatars» en Londres que será «revolucionaria» en la primavera de 2022. Allí, los avatars de ABBA estarán acompañados de 10 músicos en directo. Los detalles que se conocen ya están en su web.

‘Voyage’ es el proyecto que ha dado nombre al esperado regreso de la banda. «El futuro de ABBA comienza hoy», había escrito la banda en el último teaser que habían publicado en Instagram para animar a sus fans a que se unieran a la transmisión en vivo a las 18:45 (hora española) que daría el anuncio definitivo de su regreso.

Mucho se había especulado sobre este proyecto desde que publicaron un primer anuncio a través de dos nuevos perfiles en Twitter e Instagram bajo el nombre de ‘ABBA Voyage’. Se ha hablado de esas nuevas canciones que estaban en camino después de que el grupo volviera al estudio en 2018, de una nueva gira, de ese concierto holográfico del que se habló en 2016…

Pero no hubo nada seguro respecto a este regreso hasta que la banda apareció en Tik Tok el pasado lunes, compartiendo un primer vídeo de una versión a piano de ‘Dancing Queen’ y lanzando un primer teaser de Voyage, aunque tampoco dieron demasiadas pistas. Solo recalcaron que «el viaje estaba a punto de empezar».