Jason Derulo y ‘Acapulco’, su versión con muy poca sustancia del ‘Yate’ de C. Tangana

Jason Derulo ha publicado hace unas horas su nuevo tema, ‘Acapulco’, acompañado del videoclip oficial. Una canción que recuerda en algunos aspectos al ‘Yate’ de C. Tangana, con la diferencia de que en esta ocasión el barco naufraga.

Un tema muy característico de Derulo, no hay mucho más que decir. El barco en el que iba con sus amigos se incendia en medio de una tormenta al estilo del naufragio de ‘Tarzán’ y todos se ven obligados a escapar en una lancha. Eso sí, todo muy cómico y tranquilo para ellos a pesar de la situación, sobre todo cuando tocan tierra, ¿quién podía imaginar que acabarían en una isla paradisiaca? Bien se podría pensar que como el verano se acaba, era el escenario perfecto para pegarse una última fiesta.

La estética de la isla en el videoclip podría rezumar olor a paraíso, pero el olor a rancio es más potente. Y es que, como si del «canto» de una sirena se tratara, y entrecomillo «canto» porque ni siquiera ha llegado a tanto, una bella mujer hipnotiza y atrae al cantante con sus mágicos movimientos. Mientras se arrastraba por la arena solo le faltó llamarla «gatita», imitando al tiktoker José Nogales en el colmo de la heterobasicidad. Tampoco era previsible que en poco más de un minuto Derulo apareciera rodeado de más mujeres que le bailan con la misma gracia, total, ¿qué otra cosa podrían hacer?

Para cerrar el círculo, todo montado al estilo de C. Tangana cuando apareció rodeado de mujeres en su ‘Yate’, como si estuviéramos todavía en 2010, en una canción que, no estando mal para una tarde de aleatorio en Spotify, no tiene demasiada sustancia.



