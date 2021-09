Sesión de Control: Algora, Babi, Parade, Rakky Ripper, Vetusta Morla…

Renovamos nuestra playlist de pop nacional y en castellano «Sesión de Control» con novedades tan interesantes como el primer single del nuevo disco de Algora. Esta vez Víctor opta por una balada medio a piano medio electrónica llamada ‘Días de nieve’ que nos introducirá en su álbum ‘Pódium’, que sale el 29 de octubre. A continuación, cambio radical con Rakky Ripper, la granadina autora de ‘Neptune Diamond’, que ha presentado otro adrenalínico tema llamado ‘donde stas??’. Otro proyecto inspirado por el hyperpop es el de molly moon. La fiesta continúa con ‘Sabes a verano’ de shakeitmila y Mararia, pasada plenamente por el Autotune, que nos habla de «mear borrachas entre palmeras», entre otras cosas. Ankli, por su parte, se pide un ‘roncola’.

Paco Moreno ha estrenado un mini disco de 7 canciones llamado ‘Rumba o nada’ en el que se presenta como un Kiko Veneno contemporáneo si es que tal cosa no es redundante en sí misma. Buenatarde, ex Hazte Lapón, publica también un disco breve de 9 pistas titulado ‘La extraña belleza’, del que destacamos la pista ‘Sensación de pertenencia’.

Niña Polaca han estrenado un tema con visos de himno generacional, con esa referencia a WhatsApp, ‘Nora’. Vetusta Morla entran en la carrera de los Goya con la banda sonora de ‘La hija’, una «nana» muy particular. IZAL han sacado un tema sumergido en la electrónica de los 90, que recuerda un poquito a los territorios de León Benavente. Parade avanza su mini LP ‘¿Chispa o calambre?’ con un tema de rockabilly electrónico llamado ‘Cuando luchan los Kaiju’. Los canarios MILC presentan su segundo disco con ‘Nocturno de las ovejas’, un tema que destaca tanto en su riff guitarrero como en sus teclados. El rock de la vieja escuela sigue vivo con El Capitán Elefante, que sacan un tema con Gabriel de la Rosa de Shinova que habla de “hipsters”, “punkis” y demás, referenciando a Mecano.

La esquiva cantante Babi, una de nuestras artistas favoritas nacionales del último par de años, presenta nueva canción llamada ‘Cocaína’, no exenta de sus típicas melodías envolventes. El nuevo single de Don Patricio mete en el mismo saco a Miró, Van Gogh, Don Omar, Tego Calderón, Wutang Clan, Tupac, el CBD y el TNT. Acompaña Lucas Otero. La Zowi proclama “yo soy arte como el MOMA” en ‘Dolce & Gabbana’, su tema colaborativo con Gallagher (ni Liam ni Noel).

El peruano Diego Trip presenta tema entre el R&B y el synth-pop, junto a Fernanda Perochena. También R&B es el corte de ODDLIQUOR con Maikel Delacalle. El versátil Ant Cosmos presenta ahora reggaetón, ‘Toda la noche’. El dúo vangoura estrena un melódico tema de “urban” junto a Ganges.

En una faceta más acústica, encontramos al gallego Ronroneo, en la estela de José González, que comparte ‘Simplemente soy’, su tercer tema, tras la buena aceptación de ‘Inmensamente frágil’. Más sesentero y aquí un poquito Fiona Apple, Flores, que continúa presentando los temas de su debut. Con referencias al indie catalán y al pop británico de los 80, ha debutado esta semana Asori, el proyecto de Enric Ayguadé.

Completamos la playlist con Eva Calyza, a la que conocimos por su adaptación de ‘La tarara’, que estrena otro tema de R&B acústico, ‘Desde el precipicio’; agosto, un dúo formado por María y Nacho, desde Alicante y León, con referencias como Arlo Parks, Clairo o Angèle; y Escuelas Pías, que cierran con su serie de EP’s especial “plantas” con las 4 canciones de ‘Plantas alucinógenas’, encabezadas por la romántica y misteriosa ‘Metros cuadrados’, de sonido dream pop y shoegaze. Finalmente, no nos resistimos a incluir la versión de ‘Wish You Were Gay’ que se ha marcado en castellano Mon Laferte.