Rakky Ripper presenta un cóctel “made in Granada” de PC Music y Kesha

Rakky Ripper llamó mi atención por primera vez en 2017 cuando vi el videoclip de ‘Chandaleo’: tenía que seguirle la pista sí o sí a alguien que había mezclado a Martirio y la Christina Aguilera de ‘Can’t Hold Us Down’ en un tema de reggaeton. De sacar canciones más cercanas al trap y al reggaeton como ‘Todos los cobardes’ o ‘Subida de tensión’, y alguna más melódica como ‘RIP Plantitas’, Rakky pasó a publicar algo tan distinto como ‘Glossy Club’, adelanto de un cambio radical en su sonido.

Se juntó con el productor Eurosanto y juntos parieron ‘Neptune Diamond’, un debut largo donde el hyperpop de PC Music y Charli XCX se encuentran con el pop dosmilero de Britney, Gaga o Kesha, a quien recuerda en sus fraseos. De todo esto encontramos guiños en las canciones: el mashup de 2010 en ‘Thai Food’, el estribillo de ‘If U Seek Amy’ en ‘Mírame Brillar’, el “está bien llorar, it’s okay to cry” (hola, SOPHIE) en la más personal ‘Bye’, etc.





Esta nueva era ha disparado la base de fans y las escuchas de Rakky: sin apenas promo y sin estar en ninguna playlist oficial de Spotify, los streamings son tremendos para un álbum publicado hace dos meses. En nuestra escena tenemos mil bandas que dicen estar influenciadas por Tame Impala, pero no tantos artistas que lo están por Charli, así que no es de extrañar que la inglesa subiese al escenario de su concierto en Madrid a Putochinomaricón y a Rakky, entre otros. Os dejamos con ‘Fresa, chocolate y crema’, que hoy seleccionamos como “Canción del Día”.



Escucha los “Revelación o Timo”