Planningtorock celebra su matrimonio en ‘Gay Dreams Do Come True’

Entre las canciones que nos descubría nuestro compañero Raúl Guillén en su playlist «Flores en el estiércol», destaca ‘Gay Dreams Do Come True’, posiblemente la canción más deliberadamente petarda -para bien- que hemos escuchado este verano.

Planningtorock, a quien recordarás por discos tan importantes para el colectivo LGTB+ como ‘All Love’s Legal‘, donde se contenía su himno ‘Let’s Talk About Gender Baby’, es ahora mismo noticia por formar parte de ‘Dawn of Chromatica‘, el interesantísimo álbum de remezclas sobre el último disco de Lady Gaga. Suya es una de las mejores remezclas por mucho que su revisión de ‘1000 Doves’ sea exactamente la pista menos escuchada del disco. Nos da igual, mientras siga manteniéndose en sus trece, como hace en este ‘Gay Dreams Do Come True’ que es nuestra «Canción del Día» hoy.

- Publicidad -

‘Gay Dreams Do Come True’ tiene mayor nivel de color y descaro que Culture Club y Dead or Alive juntos. En una de sus líneas dice que su «corazón salta» y su «culo arde». Las estrofas tienen cierta cadencia ’Smalltown Boy’ de Bronski Beat, porque si Ed Sheeran puede, ¿por qué no el resto?, mientras el estribillo opta por unas cuerdas disco más explosivas. Aunque para explosión, la subida de medio tono final, del tipo Eurovisión.

Según informaba Paper, que estrenaba este vídeo hace unas semanas, el tema celebra el matrimonio de Planningtorock con su mujer Riinu en la embajada británica porque el matrimonio homosexual no es legal en su país de residencia, Estonia. «De verdad quería celebrar y compartir la felicidad que siento ahora mismo con mi pequeña y mujer Riinu», decía.

- Publicidad -

Planningtorock indica que hacer este vídeo ha sido «una absoluta risa de principio a fin», inspirándose en clásicos como ‘Pump Up the Jam’ y ‘Groove Is In the Heart’. Al agradecer a sus marcas colaboradoras, ha dicho que se siente como un «príncipe no binario». Planningtorock ha publicado otro tema nuevo esta semana bajo el nombre de ‘Girl You’ve Got My Heart‘, parte del EP que sacará el 29 de octubre.



Lo mejor del mes: