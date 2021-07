Parte de la redacción evalúa ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran, el nuevo número 1 de singles en Reino Unido. Es el 10º top 1 del cantante en las islas, después de ‘Sing’, ‘Thinking Out Loud’, ‘Shape of You’, ‘Perfect’, ‘River’, ‘I Don’t Care’, ‘Beautiful People’, ‘Take Me Back to London’ y ‘Own It’. Además, el artista se convierte en el 10º artista con más números 1 en Reino Unido, después de los siguientes:

Elvis Presley (21 number ones)

The Beatles (17 number ones)

Cliff Richard (14 number ones)

Westlife (14 number ones)

Madonna (13 number ones)

The Shadows (12 number ones)

Take That (12 number ones)

Calvin Harris (10 number ones)

Drake (10 number ones)

Ed Sheeran (10 number ones)

«Eficaz en lo que hace, Ed Sheeran puede ser también bastante heterit… perdón, bastante previsible y simplón. Por eso se agradece especialmente que su regreso sea con este ‘Bad Habits’ que, sin inventar la pólvora, es un soplo de aire fresco entre sus tropecientas baladas con extra de azúcar. Aquí la dosis de moralina puede interpretarse como un involuntario anhelo de ese descontrol, y musicalmente esta mezcla entre Clean Bandit y el último The Weeknd (con el plus que supone el guiño/fusilamiento de ‘Smalltown Boy’) viene que ni pintada para el inicio de un casi-normal verano». Pablo N. Tocino.

«Siempre se puede contar con Ed Sheeran para que saque las canciones de pop más blandas, insípidas e inofensivas imaginables y hay que darle mérito porque en ‘Bad Habits’ se ha superado con creces. Cuando el británico avisó de que ‘Bad Habits’ sería una canción «muy diferente» en su repertorio desde luego no imaginé que fuera a sonar a reducto pop-dance pasado por agua y como rescatado de 2012, pero está claro que el bueno de Ed también quiere un trozo del pastel que se está comiendo The Weeknd, como demuestra el videoclip de este nuevo single, y aunque le falte todo lo que tiene Abel Tesfaye, como el buen gusto. Quizá lo peor de ‘Bad Habits’ es que ni siquiera empleando un sonido parecido al ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat consigue extraer una canción mínimamente interesante o digna de ser número 1. ‘Bad Habits’ no puede ser más anodina». Jordi Bardají.



