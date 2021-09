Laura Sam y Juan Escribano cuestionan el poder del «algoritmo» con spoken word y minimalismo

La poeta y rapera Laura Sam, muy conocida en el panorama de el panorama de la poesía escénica y el spoken word, y el músico Juan Escribano, miembro de la banda vizcaína de dance-rock We Are Standard, ahora WAS, han unido fuerzas en un proyecto conjunto que mezcla poesía, hip-hop y música electrónica. Su primera propuesta llegaba de la mano de un single llamado ‘Nada nadie’, al que más tarde daban continuación con ‘Búnker’. Hoy estrenamos el tercero en JENESAISPOP.

Según la RAE, «algoritmo» es un «conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema». En ‘Algoritmo’, Laura Sam y Juan Escribano cuestionan el poder que este conjunto de operaciones ejerce sobre la creación de cultura. «¿Seguimos al talento o a una imagen distorsionada del mismo construida sobre los pilares de la estética, los likes, las modas y el consumo visual?», pregunta la nota de prensa oficial acerca de este lanzamiento.

Y continúa: «‘Algoritmo’ despotrica sobre esta y otras ideas relacionadas con la pérdida de identidad y la falta de control de nuestro sentido crítico respecto al consumo digital; ese mundo en el que resulta complicado distinguir entre la tendencia y la sustancia, el arte y el producto, arrojándonos al artificio, al filtro y la máscara. Así, nos descubrimos gravitando en universo vacío y superfluo en el que todo es una parodia barata de nosotros mismos y del resto. Adictos al reconocimiento, víctimas del súper yo, este tema analiza las diferentes caras del mismo input, reflejando en su musicalidad la actividad frenética y la soledad que acompañan al individuo en el mundo tecnológico actual».

El tercer adelanto de un disco que llegará a principios de 2022, ‘Algoritmo’ es una cápsula perfecta de las dos personalidades que se han juntado en este proyecto. La voz de Laura Sam pasa de lo desafiante a lo aterciopelado, resultando de lo más adictiva; mientras, en la letra, declara que «no quisiera convertir en cifras lo que no es talento» y que «solo veo marcas y secuencias, cerebros y ausencias, modas y tendencias, busco la sustancia pero viene el algoritmo con su magia» y se pregunta «a quién le importa la verdad si la verdad es ilícita».

El fondo musical que la acompaña, un poco kraut, es minimalista e hipnótico, lo suficientemente discreto para que el mensaje resalte, pero lo suficientemente interesante como para no pasar desapercibido. Todo viene presentado, por cierto, por un videoclip realizado por Derek Van Den Bulcke en el que Laura Sam interpreta la canción a través de diversos filtros de Instagram.