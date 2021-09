Sesión de Control: Rufus T. Firefly, Valdivia, Morreo, María José Llergo, Tiburona…

Renovamos nuestra playlist «Sesión de Control», que trata sólo pop español o en castellano, comenzando con el nuevo videosingle de Caliza que acabamos de estrenar, adelanto del álbum que sacará este otoño. También nos han seducido especialmente en los últimos días los adelantos de lo próximo de Tiburona y Medalla, ambos disponibles el 8 de octubre. Estos últimos presentan ahora la bossa ‘Altares’. Foto de Tiburona: Esther Galván.

Entre las canciones que están salidas del horno en las últimas horas, destacamos el regreso de la madrileña Valdivia, entre Russian Red, Boat Beam y los mejores Mecano; y la versión que Venturi han hecho de ‘Tranquilísimo’, uno de los últimos temas de C. Tangana.

En la calle ya están los discos de El Petit de Cal Eril, del que estrenábamos el tema en castellano, y la valenciana Mani Dii (R&B, hyperpop). Por su parte, Elefant ha publicado el disco de interrogación amor, que pasa de ser ‘vómitos y mariposas’ a ‘mariposas y vómitos’, ahora con colaboraciones con gente como Ginebras, shego, dani o Lisasinson.

Viejos conocidos de la escena son noticia estos días, como es el caso de Rufus T. Firefly, que han estrenado ‘Polvo de diamantes’ como nuevo avance de un disco que ya han anunciado que sale exactamente el 26 de noviembre. También avanzan nuevos lanzamientos Algora y Rocío Sáiz de Monterrosa, mientras María José Llergo y Chavales lanzan temas sueltos.

‘Reggaetónki’ es el primer single de una trilogía que LUNA KI presentará antes de que acabe el año. Ghouljaboy estrena tema de su próximo disco, en este caso junto a Depresión Sonora, pero por otro lado también aparece en el corte de Innercut con Natalia Lacunza.

Entre los valores menos conocidos tenemos a GAZZI, el productor andaluz de música electrónica que continúa presentando las canciones de su debut. Los barceloneses TLTXT avanzan su nuevo EP con ‘Por la ciudad’, a medio camino entre Cupido y Templeton. aroa ay, no confundir con Aroah, debuta con una canción de electro synth-pop oscuro llamada ‘Tu nombre’. Los chilenos Vago Sagrado le pegan al shoegaze, mientras el momento incómodo es el proyecto personal de Malena Fernández, quien presenta su EP producido por Nick Schilke (Portugal. The Man, Miguel y Weezer) de The Lair (LA), con este ‘Lo que no me das’ que lo mismo referencia a The Smiths, La Oreja de Van Gogh que a New Order. Hay novedades también de la madrileña Audrie y de Laura Som con Juan Escribano. El análisis del «algoritmo» que todo lo mueve en el mundo musical de estos últimos también fue una exclusiva de JENESAISPOP.