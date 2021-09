James Vincent McMorrow / Grapefruit Season

El quinto disco de James Vincent McMorrow es el primero en una multinacional. Fichar con Sony era el paso lógico para el cantautor irlandés después de que sus canciones hayan aparecido en anuncios publicitarios, en ‘Juego de tronos’ (en este caso una versión de ‘Wicked Games’ de Chris Isaak) o en un disco de Drake o después de haber colaborado con Kygo, rey del tropical house. En ‘Grapefruit Season’, McMorrow ha trabajado con Paul Epworth (Adele, Florence + the Machine, Glass Animals), Lil Silva (Adele, Banks, Kano) y Patrick Wimberly de Chairlift para darle una pátina más elevada a su sonido. ¿Más buenas noticias? No del todo.

En su álbum número cinco, que sucede a ‘We Move‘, James Vincent McMorrow sigue sin haber encontrado un sonido más o menos propio. La sombra de Bon Iver planea muchas de sus nuevas canciones, como de costumbre, y el irlandés tiene la mala suerte de que su timbre se parece bastante al de Justin Vernon, cuando no al de otro artista con el que guarda alguna que otra similitud, el bueno de James Blunt. En ‘Grapefruit Season’ toca varios palos porque asegura que no le interesa la «coherencia» pero sus canciones rara vez están a la altura de los ejercicios de estilo que desarrollan con más o menos acierto.

En ‘Grapefruit Season’ hay intentos de himno medio synth-pop (‘Paradise’), ritmos caribeños (‘Gone’), ecos disco (‘A House and a River’) y funk (‘I Should Go’ con Kenny Blanco) e incluso una copia de Portugal .The Man (‘Planes in the Sky’). Con alguna excepción tipo ‘Cavalier’, McMorrow nunca ha sido un compositor estelar y, mal que le pese, el mayor éxito de su carrera es una versión. En ‘Grapefruit Season’ queda demostrado que tampoco es un compositor tan versátil como probablemente creía. En el mundo de las «songwriting camps» y los créditos compartidos por 200 personas, estas canciones no pasarían el corte.

Las aspiraciones comerciales de ‘Grapefruit Season’ son loables, pero McMorrow convence más cuando no se sube al carro de otros artistas. Sí, pueden recordar y mucho a Bon Iver las armonías de ‘Tru Love’ y ‘Part of Me’ o la producción de ‘Headlights’, pero el irlandés le saca partido a su guitarra acústica cuando quiere. ‘Waiting’, el primer single, es una bonita balada sobre la depresión y ‘We Don’t Kiss Under Umbrellas Like We Used To’ -titulazo- obtiene un interesante sonido en su fusión de guitarras y texturas electrónicas. El buen equilibro de ‘Grapefruit’ entre folk y teclados ambientales dan lugar al mejor in crescendo del disco y a la mejor canción en general… pero es la penúltima.

Dice McMorrow que ‘Grapefruit Season’ habla sobre ese momento en la vida en que esperas que la madurez te haga «click» en la mente, algo que realmente nunca sucede. «En perspectiva me he perdido muchas cosas en la vida esperando esa señal», ha declarado. El disco no inspira ninguna madurez cuando el irlandés sigue aficionado a inflar sus momentos dramáticos como si fueran globos (‘Poison to You’) pero sí cuando se atreve a experimentar con el rock más radio-friendly de los 80 (en ‘Hollywood & Vine’ James le reza a Kanye) u otros sonidos. Desgraciadamente las composiciones, débiles en unos casos, pretenciosamente dramáticas en otros, siguen sin haber evolucionado demasiado.