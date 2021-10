Sesión de Control: Javiera Mena, Vetusta Morla, Ruiz Bartolomé, Chica Sobresalto…

Renovamos nuestra playlist de pop nacional o en castellano «Sesión de Control» comenzando con lo nuevo de Javiera Mena, que ha sido la primera chilena en pasar por COLORS y ha aprovechado para presentar un tema llamado ‘Debilidad’ que sigue sonando ochentero, pero ahora por la vía del funk y el saxo. Ruiz Bartolomé es el nuevo proyecto de Nine Stories (Mont Ventoux), en el que alternará el folclore castellano con ritmos kraut y otros sonidos marcianos. En ‘Jota de la Sierra’ le hacen coros Elle Belga y Alondra Bentley. También entre las revelaciones están Rebote, una joven banda formada por jóvenes entre 13 y 16 años que cita entre sus influencias a The Go Go’s, Melenas, Elastica, Deviot y Hinds; los murcianos Mala Cotton (a medio camino entre Devendra Banhart y Cupido); o la argentino-madrileña Jordana B, que ha publicado varios poemarios y ha fichado por Subterfuge. El nuevo rock está representado por el segundo single de Semana Santa para Intromúsica y RomeroMartin acerca una milonga popularizada por Pepe Marchena a Bristol.

Igualmente hay nuevos singles de habituales del site como María José Llergo, Coque Malla, Tachenko, Santiago Motorizado, Viva Belgrado, Confeti de Odio, Bearoid -en este caso con KICKBOMBO- y La Habitación Roja. Juárez han avanzado el disco que saldrá ya a principios de 2022, como Compro Oro, a medio camino entre Los Chichos y Remedios Amaya. Continúan presentando su disco Algora y Vetusta Morla (Guille Galván estrena tema con Marlango para una banda sonora), mientras ya encontramos en la calle los álbumes de Flores, el segundo de Reyko y Diamante Negro.

Desde Foehn Records, Myōboku tienen EP. El cuarteto madrileño La Paloma estrena su segunda canción, ‘Siempre así’, de melodía Strokes y sonido un poco más garage. SIMONA, a quien acabamos de ver en vivo en Festival Brillante, ha estrenado el tema ‘Te veo’. el momento incómodo, el proyecto de Malena Fernández que ya os presentamos en una edición anterior, tiene nuevo tema; y el grupo Omago cuenta en su balada desgarrada ‘Ningún ser’ con la colaboración de Nacho Vegas.

Entre las sorpresas, la versión de Arde Bogotá de ‘Mi carro’ de Manolo Escobar; y Chica Sobresalto, que se ha arriesgado a versionar uno de los hits picantes de Susana Estrada en la era del destape, ‘¡Gózame ya!’, para un documental al respecto.