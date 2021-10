Duran Duran / Future Past

Lo mejor: 'Anniversary', 'Invisible', 'Give It All Up'

Te gustará si te gustan: el Bowie de los 80, The Human League, el último de Giorgio Moroder

Escúchalo: el tema con Tove Lo, en : 'Anniversary', 'Invisible', 'Give It All Up': el Bowie de los 80, The Human League, el último de Giorgio Moroder: el tema con Tove Lo, en Youtube