Maria Rodés y La Estrella de David se han hecho un She & Him sin saber quiénes son She & Him. Tras conocerse por casualidad y hacer buenas migas -y sin ser pareja- han abandonado momentáneamente sus proyectos principales para concentrarse en un dúo chico/chica de carácter muy diferente al de sus carreras principales que, eventualmente, puede llegar a más gente. No hay más que recordar que el disco más exitoso de M Ward y Zooey Deschanel es su álbum navideño. En España no hay una base folk o country suficiente para que este ‘Contigo’ trascienda realmente, pero ellos ya han contado que, para su sorpresa, este es un álbum que ha gustado a sus padres o cuñadas -a diferencia de otros realizados en el pasado, más orientados al underground voluntaria o involuntariamente-.

David Rodríguez y Maria Rodés han entregado estas 12 composiciones inspiradas en relaciones de amor de su pasado a Sergio Pérez (Svper, Joe Crepúsculo, etcétera), quien ha sido realmente el encargado de arroparlas bajo el manto de la americana. Banjo, lapsteel, mandolina, armónica, baglama, coros, guitarras acústicas y eléctricas y teclados están al 100% a su cargo bajo la influencia de Dolly Parton, Johnny Cash y Lee Hazlewood, mientras los dos cantantes principales se han limitado a escribir y a poner sus voces y sus coros, lo que convierte ‘Contigo’ a ojos de los artistas en un álbum de productor.

Son crepusculares los arreglos de ‘Eres’ como trotón es el ritmo del single ‘Hacer el amor’, aunque en el fondo ‘Contigo’ es un álbum de autor/a cuyo encanto último reside en la tradicionalidad de las composiciones. Hasta el punto de que el disco, que se queda a las puertas de la conceptualidad narrando una relación desde el día del encuentro al día del divorcio pero no -hay un par de temas que interrumpen ese relato- llegan a reivindicar un «amor antiguo», en claro contraste con estos días de poliamor que, según ellos mismos, tampoco es que nos esté dando la felicidad.

Detrás de lo que a todas luces parece un mero pasatiempo para sus ambiciosos autores (conocida es la versatilidad de David Rodríguez como productor de La Bien Querida y la de Rodés atendiendo lo mismo a la historia de las brujas que de la copla), se esconde una serie de buenas composiciones de carácter atemporal, prestas para un golpe de suerte. ‘Un mundo ideal’ es preciosa; ‘Venga va’, cuya mención a Eurovisión se debe a que fue un tema ideado junto a Amaia Romero, muestra de la buena química entre ambos. ‘Zombi’ es una canción divertida, tanto como ‘Eres’ una bonita declaración recién salida de los años 50.

Al final del álbum, entregan alguna canción en solitario, siendo ‘Fantasmas’ de Rodés el momento más oscuro, sobre el desengaño amoroso y su adicción, con cierto aroma a ‘Bella Ciao’ y ese relinchar y trote de los caballos. El cierre con ‘Nos vamos a divorciar’ sabe ya a Moldy Peaches. No hará sonar la división editorial de Elefant estas canciones en la nueva temporada de ‘Élite‘, pero es una pena que no hayan llegado a tiempo para el bar de música country que aparecía en ‘Merlí‘.