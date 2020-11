Maria Rodés y La Estrella de David conservan la fe en «hacer el amor cada noche»

Cuando todavía no nos hemos recuperado de ‘Lilith‘, que se editaba hace muy poco y era nuestro «Disco de la Semana» recientemente, Maria Rodés ya está en otra cosa, lo cual tiene sentido pues este discazo se concebía en realidad para un espectáculo ideado el año pasado.

Hoy se anuncia un disco conjunto entre Rodés y La Estrella de David, el proyecto de David Rodríguez que hace un par de años volvía como loco al underground patrio con un álbum llamado ‘Consagración‘ en cuya portada aparecía tirando la basura. El nuevo disco colaborativo sale en 2021, lo han llamado ‘Contigo’ y publica Elefant, lo cual tiene algo de justicia poética por aquello de los albores del indie (de Bach Is Dead a Beef) y donde tanto han referenciado los proyectos chico-chica a lo largo de las décadas. De momento el primer adelanto que conocemos hoy se llama ‘Hacer el amor’, casi como aquel éxito de Dinio, si bien adentrándose en los territorios de la música country. Es hoy nuestra «Canción del Día».

En el vídeo, los She & Him patrios aparecen interpretando esta estupenda melodía en un bosque. Su búsqueda del amor, casi con la misma belleza melódica que encerraba ‘Un nuevo, nuevo amor’ de Jonston, es peculiar. Ambos en plan dúo, a la vez, más que en un diálogo pimpinelesco, confían en encontrar un amor que trascienda “la pasión” si es que “eso existe”. Por si fuera poco difícil, ambos confían al final en encontrar a alguien con el que “cada noche hacer el amor”. Una idea casi cómica que dio lugar a un capítulo sublime de ‘Las chicas de oro’ en el que el personaje más insospechado era el que precisamente cada noche había mantenido relaciones sexuales -y satisfactorias- con su marido: no era Blanche Devereaux, sino Rose Nylund.

Entre bonitas armonías vocales, pedal-steel y la complicidad de estos dos viejos conocidos, ‘Hacer el amor’ nos avanza un disco que prevemos deambulará entre lo romántico y lo divertidillo.



