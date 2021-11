Korn estrenan single y anuncian nuevo álbum

Korn han compartido su último single ‘Start The Healing’ y han anunciado su nuevo disco ‘Requiem’, que verá la luz el próximo 4 de febrero.

El vídeo de ‘Start The Healing’, que trata “sobre la muerte y el renacer”, está dirigido por Tim Saccenti, cuya intención era «llevar al espectador a un viaje emocional, tal y como lo hace la canción. Una muerte y un renacimiento catártico que, con suerte, ayudará a transportar al oyente a través de sus luchas personales.»

- Publicidad -

“Nuestra idea para el vídeo fue mutar el ADN de Korn, aquello que los hacen tan inspiradores a través de una mezcla de poder, estética y emoción humana”, añade el director.

La pandemia ha influido de forma determinante en la composición de este nuevo disco, que marca una nueva era en la carrera de la banda, y que han podido crear con calma y experimentando nuevas dimensiones en su música.

- Publicidad -

En 2019 Korn publicaban su último trabajo ‘The Nothing’ y en estos dos años han compartido un par de sencillos: ‘Can You Hear Me’ y ‘The Devil Went Down to Georgia’.

Os dejamos el tracklist de su decimocuarto y último álbum, ‘Requiem’:

1. Forgotten

2. Let the Dark Do the Rest

3. Start The Healing

4. Lost in the Grandeur

5. Disconnect

6. Hopeless and Beaten

7. Penance to Sorrow

8. My Confession

9. Worst Is On Its Way