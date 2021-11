Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 fotos que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Britney le tira la caña a Oprah: En vídeo, Britney habla abiertamente sobre su vida bajo la tutela de su familia y agradece a sus fans por haber «prácticamente salvado mi vida». La artista incluso alude a una posible charla con Oprah en la que «dejar las cosas claras» de una vez por todas.

Kanye West y Drake aplastan el «beef»: Tras años dedicándose varias rimas para humillarse el uno al otro -las más recientes aparecen en ‘Donda’ y ‘Certified Lover Boy’- Kanye y Dizzy se han reconciliado. Y han confirmado su amistad en esta imagen en la que también aparece J Prince.

La última cena: Ya nadie se acuerda del «squad» de Taylor Swift, ahora el que mola es el grupito de amigues de Arca, Caroline Polachek, Sega Bodega y compañía. La autora de ‘Pang’, cual Jesucristo, preside una mesa por la que también asoman las cabecitas de Danny L. Harle, Mura Masa o yeule.

La pesadilla de Mariah tiene la cara de Ed Sheeran y Elton John. Ambos se han juntado para escribir un villancico que anunciarán próximamente, y con el que podrían comerse una porción del pastel navideño que acapara cada año ‘All I Want for Christmas is You’. Ed ya se ha puesto el disfraz de Mariah para calentar motores.

Santi Balmes prueba suerte en Las Vegas: Hoy jueves se celebra una nueva gala de los Latin GRAMMYs y Love of Lesbian ya están en Las Vegas. Están nominados en tres categorías, pero con mejor suerte puede que lo que se lleven a casa no sea un premio sino un montón de pasta. Solo falta que a Santi Balmes le salga bien lo de sentarse delante del tragaperras.

Hablando de los Latin GRAMMYs, he aquí el encuentro de Nathy Peluso y Christina Aguilera en Las Vegas en el que la «muchacha» parece la segunda. Ambas cantarán juntas ‘Pa Mis Muchachas’ con Becky G y Nicki Nicole: será el debut en vivo de la canción.

Katy vuelve al negro: «Creo que ha llegado el momento de darles todo lo que quieren». Para Katy esta frase significa teñirse de negro y volver a los tiempos de ‘I Kissed a Girl’ y todo ‘Teenage Dream’, cuando se la conocía por su cabello negro tipo pin-up. Si ‘Harleys in Hawaii‘ ha vuelto, ¿por qué no iba a hacerlo la Katy original?

Adele y Lorena Álvarez, cara a cara: El destino ha querido que coincidan en el tiempo los lanzamientos de ’30’ de Adele y del nuevo EP de Lorena Álvarez. Solo una de ellas tiene un cartel en la estación Príncipe Pío de Madrid y no es Lorena, aunque lo merezca igual. Aquí, británica y asturiana «enfrentadas».

«Nada es igual» para Chenoa: Aunque parezca mentira ya han pasado 16 años desde que escuchamos a Chenoa cantar una de las mejores rimas de la historia del pop español, «me levanto muy temprano con café en mi mano». La cantante ha querido celebrar también el aniversario de su disco ‘Nada es igual’ con una recreación actual. ¿Qué es el tiempo?

El TikTok de Hilary Duff: La magia de TikTok es que una persona anónima se grabe bailando la increíble coreografía de ‘With Love’ de Hilary Duff, esta se viralice y la propia Hilary la termine recreando en su casa. Esto sí es reírse de una misma. Por cierto, ‘Cómo conocí a vuestro padre’ ya tiene fecha de estreno: el 18 de enero.