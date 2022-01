Doja Cat, Ed Sheeran, Liam Gallagher… entre las primeras actuaciones confirmadas de los BRITs 2022

Dave, Doja Cat, Ed Sheeran, Holly Humberstone, Liam Gallagher y Little Simz son los primeros artistas confirmados para actuaciones de los premios BRITs 2022.

Liam Gallagher volverá a actuar en los BRITs después de tres años y presentará su nuevo single ‘Everything’s Electric’, según anuncia en sus redes sociales. Por su parte, Little Simz ha compartido el siguiente twit: “Es un honor estar nominada a cuatro premios BRIT, no puedo esperar a actuar en la noche también. Estoy tan feliz y agradecida de que la música haya conectado y resonado. Felicidades a todos los nominados”.

Adele y Ed Sheeran parten como los favoritos con cuatro nominaciones cada uno, al igual que Little Simz. Los tres disputarán el galardón a Álbum del Año junto a Dave y Sam Fender. Doja Cat, que actuará por primera vez en Reino Unido, está nominada a Mejor Canción y Artista Internacional, donde competirá contra Billie Eilish, Lil Mas X, Olivia Rodrigo y Taylor Swift.

A pesar de una caída en las cifras de contagios y la decisión del gobierno británico de aliviar las restricciones, el país continúa registrado más de 100.000 nuevos casos de covid-19 y más de 330 muertes diarias a medida que ómicron se propaga. Por ello, los organizadores de los BRITs pedirán a los artistas, nominados e invitados una prueba negativa al llegar. “Estamos trabajando las 24 horas del día para hacer un espectáculo que cumpla con todos los estándares de seguridad. Los fans que planean asistir tendrán asientos en pista y los artistas nominados se sentarán en un área exclusiva y distanciada”, explican.

La gala, presentada por el humorista Mo Gilligan, tiene previsto celebrarse el próximo 8 de febrero en el recinto London O2 Arena y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de los premios.

