Kanye West anuncia el lanzamiento de ‘Donda 2’

Kanye West acaba de anunciar el estreno de ‘Donda 2’ a través de su perfil de Instagram. Según indica el pie del post, el nuevo álbum estará producido por Future y verá la luz el próximo 22 de febrero.

No habían pasado ni seis meses desde el estreno de ‘Donda’ y los rumores de una posible secuela ya iban circulando por las redes. Recientemente Steven Victor, quien trabajó con West como director de operaciones de su sello, afirmaba que la segunda parte de ‘Donda‘ estaba en camino y lo definía como “su nueva obra maestra”.

- Publicidad -

Ye confirma este lanzamiento en medio del estreno de la primera parte de su documental ‘jeen-yush: A Kanye Trilogy’, que este lunes debutaba en el festival de Sundance. Dos días antes West demandó el acceso a la versión final y poder aprobar el documental en su cuenta de Instagram. En la presentación en el festival su director, Coodie Simmons, revelaba que hasta donde él sabía “Kanye no lo había visto aún. Su equipo lo ha visto y creo que le mostraron algo, pero no lo sé. No lo hemos hablado”.

‘Donda 2’ será el primer álbum secuela del rapero que con su predecesor ha conseguido colarse entre los nominados de los GRAMMYs 2022, en la categoría de Mejor Álbum y Mejor Álbum de Rap, además de disputar el galardón a Mejor Canción de Rap con ‘Jail’ junto a Jay – Z.