«Abre la ventana, es tu oportunidad

Puedes esconderte en otra realidad

Pronto llegará tu nueva identidad

Solo te suplico un paseo más»

‘UN PASEO MÁS‘ es uno de los singles que han presentado el nuevo disco del artista catalán Roc Jou, más conocido como Rojuu. Puede ser y es una canción de amor, pero lo más interesante es su uso de palabras como «oportunidad», «realidad» e «identidad». La música del artista ha servido como refugio para una legión de seguidores que, como él, rondan los 18 años, y esta canción vuelve a conseguirlo sobre un lecho de punteos indie pop recién salidos de finales de la década de los 80, espléndidamente producidos por Harto Rodríguez.

‘KOR KOR LAKE’ es el primer disco de estudio de Rojuu tras fichar por Sonido Muchacho (Carolina Durante, Natalia Lacunza, Sen Senra), después de unas cincuenta y siete mixtapes recopiladas en un disco llamado de manera ostentosa ‘Grandes Hits (Antes de los 18)‘. El artista ha ido haciéndose un nombre con cierta filosofía emo trap (él lo llama «shadow pop»), si bien lo mejor de este disco es su lucha contra cualquier tipo de etiqueta clasificadora. De hecho, el tramo medio del álbum, cuando sí aparecen las cajas de ritmo más utilizadas en el mundo del trap, como en ‘REHAB BOYS 2020’ o en ‘ADULTOS DOWN BAD’, nos enfrentamos a la parte más floja de ‘KOR KOR LAKE’, por suerte la excepción.

En sus mejores momentos, el álbum llamado a lanzar definitivamente la carrera de Rojuu –su colaboración con Amaia no, no es su tema más escuchado- es desvergonzadamente pop y luminoso. Ese atisbo de esperanza que se vislumbra en ‘Un paseo más’ explota en temas que suenan optimistas incluso cuando sus textos sugieren lo contrario. ‘NEZUKO’ puede estar hecha desde el despecho de la relación que se acabó… tan sólo para que su estribillo «no volver a verte me da pena (…) llama al médico de cabecera» nos levante con más brío. La misma deliciosa contradicción que encontramos entre el título ‘NADA ME LEVANTA’ y lo que sugiere su producción synth-pop y su bajo disco-funky.

La ausencia de complejos se percibe en esa ‘FANTASÍA PLACEBO’ que definitivamente es como meter en una Thermomix ‘Las de la intuición’ de Shakira y ‘Everywhere’ de Fleetwood Mac; y también remueve ‘¿CUÁNTO TIEMPO NOS QUEDA?’, completando una primera parte de álbum reluciente, de enormes posibilidades comerciales.

Y finalmente está ese cierre de disco, lo mejor para empezar si has pasado los últimos años escuchando a SOPHIE, Charli XCX y PUTOCHINOMARICÓN. ‘NANA’, una fantasía de producción a lo PC Music, es inmediatamente sucedida por la espídica ‘100XRE A TU LADO STARÉ’ -igualmente producida por Carzé-, que medio inspirada en ‘Mi peluchito’, conecta con el espíritu festivo de Vengaboys. Y esta desemboca a su vez en una ‘POST VELADA’ por la que se asoman ecos de drum&bass noventero bajo la producción en este caso de Trillfox. Es la guinda de un gran álbum de pop que empieza a dejar atrás los comentarios paternalistas tipo «está muy bien para su edad», para conquistar a diversas generaciones.