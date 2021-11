Amaia se junta con Rojuu… y con Alizzz y Confeti de Odio en ‘Quiero pero no’

Amaia ha estrenado su nuevo single este miércoles como había anunciado. ‘Quiero pero no’ es una colaboración con el artista revelación Rojuu producida por Alizzz y co-escrita por este junto a Amaia, el propio Roc Jou Morales y, ojo, también Confeti de Odio, autor de uno de los mejores discos de 2020, ‘Tragedia Española‘, y nuevo fichaje de Sonido Muchacho.

‘Quiero pero no’ es la segunda colaboración de Amaia y Alizzz tras ‘El encuentro’ pero ya no presenta un sonido próximo al post-disco. Más bien, ‘Quiero pero no’ mira al pop con matices post-punk explorado por Cristian Quirante en sus últimos singles en solitario y, en general, en el álbum debut que publica este viernes 26 y que está siendo el Disco de la Semana, ahora con el añadido de unos gritos de locura que aparecen sampleados a lo largo de la grabación.

La aparente inocencia de Amaia sigue muy presente en algunos pasajes de ‘Quiero pero no’ que nos llevan a lugares imaginarios, como «voy a esconder mi corazón en un rincón del cuarto y nadie podrá encontrarlo» o «voy a enterrar toda emoción en un lugar secreto donde no tienes acceso». Por su parte, Rojuu ofrece su faceta emo cuando canta que «voy a ir al psiquiatra para que me deje tonto o si no me voy a volver completamente loco».

Aunque el mejor momento de ‘Quiero pero no’ llega cuando las voces de Amaia y Rojuu armonizan para decirle el uno al otro que «te quiero pedir un favor, que pases de mí». A continuación, Amaia coge un avión hacia algún lugar y huye de la tentación.



