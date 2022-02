Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes…

Morrissey y Miley, relajados

Miley ha versionado muchas canciones a lo largo de su carrera, entre ellas ‘There Is a Light that Never Goes Out’ de los Smiths, versión que a Morrissey le pareció «fantástica». Ahora ambos aparecen juntos y «relajados» en esta imagen que, por cierto, parece haber sido tomada en un estudio. ¿Traman algo estos dos díscolos del pop?

El embarazo de Rihanna

Una de las noticias musicales del mes ha sido el embarazo de Rihanna, que la cantante desvelaba mediante una sesión de fotos «robadas». En Instagram ha mostrado una imagen más natural de ella, tomada desde el cuarto de baño, lejos del glamour al que nos tiene acostumbrados.

El positivo de Rayden post-Benidorm

Rayden ha esquivado la bala de la covid durante la celebración de Benidorm Fest, pero ha vuelto a casa con un regalo. «La providencia me dejó disfrutar del #BenidormFest dando negativo hasta en la final», cuenta. «Ayer el tren de vuelta me empecé a encontrar regular…» Deseamos a Rayden una pronta recuperación y un leve confinamiento.

El verdadero debut de ionnalee

Recientemente hemos publicado en Instagram portadas de debuts olvidados, la mayoría descatalogados, como los de Lana Del «Ray», Katy Hudson o ‘Hecho en casa’ de Zahara. A ellos hay que sumarle el debut de ionnalee que no sabías que existía: con Rolling Circus, la artista también conocida por el alias de iamamiwhoami teloneó a los Vengaboys a los 18 años. Cuánto ha llovido… Este sí está en Spotify.





Britney, de comida con su abogado

No es habitual que los abogados de los artistas sean también célebres, pero el caso de Matthew Rosengart es especial. La persona que ha conseguido sacar a Britney de la tutela es el nuevo héroe de los fans de la cantante y la intérprete de ‘Toxic’ es la primera fan, como demuestra en esta publicación en la que dice que le «adora» por «haberme cambiado la vida».

El atuendo imposible de Björk

Björk suele arriesgar con los vestidos que viste, pero con el que ha llevado recientemente en San Francisco se ha superado: no se sabe si es un árbol de Navidad, un arbusto de cactus redondos o una versión elevada de la portada de ‘Volta’, pero es impactante cuanto menos. Por lo menos no ha salido al escenario vestida de momia como hizo en Barcelona.

Marina de K&K aparece en directo

Cosmen ha presentado recientemente su nuevo disco en El Sótano de Madrid, y el concierto ha contado con artistas invitados como Betacam y, de manera destacada, Marina Gómez de Klaus & Kinski, que canta en el disco de Cosmen, en ‘Probando’. La murciana lleva años retirada de los escenarios, pero se ha dejado caer por El Sótano y una foto lo prueba.

Ayer nos juntamos unos cuantos colegas de nuevo 💖 https://t.co/3rTtUiyJGC — Betacam (@Betacam_) January 15, 2022

Lady Gaga hace el pino

Cualquier persona que practica yoga se pasa una pantalla importante cuando aprende a hacer la postura del pino. Un lunes cualquiera como hoy, Lady Gaga ha querido mostrar a sus seguidores que ella ha conseguido realizar esta postura, así que ahí la tenéis, sostenida boca abajo, ¡y sin romperse una uña!

Billie y FINNEAS en la Casa Blanca

Los hermanos Billie Eilish y Finneas O’Connell no temen mojarse en política y han apoyado la candidatura presidencial de Biden desde el primer momento, por lo que a su paso por Washington, han visitado la Casa Blanca a invitación de Biden, que en la foto los abraza por detrás. El presidente les ha presentado a su perro, Commander.

Doja desconcierta

Los discos de Doja Cat están muy bien producidos, así como sus videoclips, pero en sus redes sociales reina el «shitposting». En este vídeo no se sabe qué es más desconcertante, su outfit o su manera (mala) de cantar ‘Lovely’ de Brent Faiyaz. ¿Hacía falta publicarlo?