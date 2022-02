Kanye West presenta en vivo ‘Donda 2’, con Marilyn Manson, DaBaby, Alicia Keys…

Hace escasas horas ha terminado el concierto ‘DONDA EXPERIENCE PERFORMANCE’ que Kanye West ha llevado a cabo para presentar su nuevo álbum, ‘Donda 2’. El evento, también llamado ‘Donda listening party’, se ha celebrado en Miami y ha contado con la compañía de varios polémicos artistas cuya presencia no ha sorprendido, y otros que sí.

Ye ha subido al escenario a Marilyn Manson y a DaBaby por segunda vez, fiel al ‘Donda listening party’ del año pasado que tanta polémica desató, pero esta vez la inclusión de estos dos artistas no es más que otra evidencia de su apoyo a los artistas cancelados.

El hecho de que Kanye se esté tomando tan a pecho el movimiento de la cancelación apoyando a estos artistas y que esté tan relacionado con ciertos valores negativos sí que ha sorprendido a la hora de ver a Alicia Keys en el escenario. Aunque no hay que olvidar que la cantante ha colaborado en el nuevo single de Fivio Foreign ‘City of Gods’ junto a Kanye West. Entre el resto de músicos que han colaborado en el evento de anoche también se encuentran Pusha T, Migos o Jack Harlow.

El propio álbum ‘Donda 2’ también ha salido a la luz esta noche, pero aquellos que quieran disfrutarlo deben saber que solo está disponible en un reproductor que el mismo Kanye ha creado, así que ni Spotify, ni Apple Music, ni Amazon contienen sus nuevos temas. El rapero tomó esta decisión tras su descontento con la industria musical actual y la injusta cantidad de royalties que los artistas se llevan de sus trabajos. Como consecuencia, Ye creó el Stem Player, un dispositivo de 200 dólares con el que se pueden remezclar y personalizar las canciones usando samples, efectos, sonidos de instrumentos…

Por tanto, va a ser difícil poder escuchar el nuevo álbum, pero gracias al ‘Donda listening party’ hemos podido tener una primera impresión de su nueva música. Ha llamado la atención la línea que West rapea “I stopped buying Louis bags after Virgil passed», haciendo referencia al recientemente fallecido amigo Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton. Tampoco ha pasado desapercibido otro tema que incluye un sample del monólogo de Kim Kardashian en el Saturday Night Live en el que dice: ‘Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un auténtico genio, talentoso, que me dio cuatro hijos increíbles».