Kanye West resucita a Marilyn Manson en la 3ª presentación de ‘DONDA’

Hace más de un mes que tendría que haber salido ‘DONDA’, pero continuamos a verlas venir. Al menos sabemos que el nuevo disco de Kanye West no está en la papelera de reciclaje porque el rapero y productor continúa realizando fiestas de presentación que se retransmiten online. La primera fue el 22 de julio, la segunda el 6 de agosto y la de anoche era la tercera, esta vez en Chicago y no en Atlanta. Cuando pensamos que a la tercera iría la vencida, de momento el álbum continúa sin aparecer en las plataformas de streaming.

Quien sí ha aparecido en dicha fiesta de presentación ha sido Marilyn Manson, que ha sido cancelado por su sello discográfico, entre otras entidades y personas, por sus múltiples denuncias por acoso sexual.

Pitchfork señala también que en una de las canciones de ‘DONDA’ se ha sustituido un rap de Jay-Z por otro de DaBaby, que también ha afrontado problemas de imagen pública tras unas declaraciones homófobas y serófobas durante un concierto. Los tres se subieron a una estructura con forma de iglesia construida en el centro del estadio. La función de ambos en ‘DONDA’ no está clara de momento, quizá ni para su propio autor, tan poco dado a dar los discos por terminados, pero las imágenes están circulando por Twitter y podéis verlas bajo estas líneas.

La buena noticia es que en el recinto se pusieron a disposición del público más de 1.000 vacunas contra la covid-19, algo muy necesario dada la reticencia de Estados Unidos a ser vacunada.

Por otro lado, Kanye West también ha sido noticia esta semana por solicitar su cambio de nombre legalmente para pasar a llamarse «Ye», e igualmente por lanzar un dispositivo a través de su web, con el que podrás modificar el tempo de las canciones de ‘DONDA’, aislar las pistas, crear loops, etcétera. Cuesta 200 dólares.

