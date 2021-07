DaBaby es el 10º artista más escuchado en Spotify en todo el mundo con 54 millones de oyentes mensuales. Es, desde hace rato, uno de los raperos más exitosos de la actualidad en Estados Unidos. Sus dos últimos álbumes han entrado en el número 1 del Billboard 200. Cuenta con 19 millones de seguidores en Instagram. Además, el artista lleva meses arrasando en todo el mundo con el remix de ‘Levitating‘ de Dua Lipa, el cual va camino de convertirse en el mayor éxito de la carrera de ambos.

Ahora, DaBaby ha decidido meterse en un jardín cuando, durante un concierto, ha realizado una serie de comentarios homófobos y sexistas sobre infecciones de transmisión sexual que han quedado documentados en vídeo. Durante su show de este domingo en el festival Rolling Out Loud de Miami, el rapero ha animado a su público a encender la luz del móvil «si no se ha presentado aquí con VIH, sida u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas», a lo que ha añadido: «chicas, si vuestro coño huele a agua, encended la luz del móvil; chicos, si no chupáis polla en los aparcamientos, encended la luz del móvil».

En otro punto del concierto que también ha recibido críticas, DaBaby ha invitado al escenario al rapero Tori Lanez, la persona que disparó a Megan Thee Stallion. La autora de ‘Thot Shit’ había actuado en ese mismo escenario previamente a DaBaby y el rapero ha introducido a Tori Lanez con cierto tono de burla con la frase «adivinad quién es».

DaBaby this is weird to say?? Wth. pic.twitter.com/MDBQEZ2NsA — ➰ᴺᴹ (@KingSeanSwae) July 26, 2021

En redes, DaBaby ha sido criticado por su homofobia, ignorancia y por la humillación que hace de las mujeres que pueden haber contraído una infección de transmisión sexual, pero cuando ha contestado a las críticas a través de Instagram lo ha hecho para reiterar su discurso. Ha dicho que las personas que le critican en internet no pueden opinar sobre lo sucedido en el concierto porque no han estado allí (?) y ha insistido en sus mismas palabras: «Todo el mundo encendió la luz del móvil porque mis fans gays no tienen el puto sida, ellos se cuidan. No son drogatas de la calle. Mis fans gays tienen clase».

Sin que sepa de dónde proceden las palabras de DaBaby, que suena bastante resentido por alguna razón, su discurso homófobo contribuye a la estigmatización de las personas que viven con VIH y refleja la ignorancia que sigue habiendo respecto a dicho virus y a las enfermedades de transmisión sexual. El rapero obviamente no diferencia entre VIH y sida sino que pone ambos términos en el mismo saco como si fueran lo mismo. El VIH es el virus que se trata con antirretrovirales, permitiendo una vida larga y plena que va más allá de las «dos o tres semanas», mientras el sida es la fase final en el transcurso de dicho virus en el organismo cuando no ha sido tratado con la medicación adecuada. Hoy en día la mayoría de pacientes con VIH conviven con el virus sin jamás llegar a la fase sida gracias a la medicación. Cuando el virus del VIH es indetectable en el organismo gracias a la medicación, es intransmisible (I=I). Por otro lado, difícilmente hoy en día alguien muere debido a una enfermedad de transmisión sexual, muchas de las cuales son perfectamente curables o tratables con antibióticos u otros tratamientos.

A pocos se les ha escapado también la ironía de que DaBaby ataque a las personas que viven con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual en un concierto masivo donde han asistido miles de personas durante una pandemia global. No sería descabellado asumir que algunos fans de DaBaby presentes en el concierto conviven de hecho con el VIH o han pasado por otras ITS. Una extraña manera de alienar a sus fans que puede salirle bastante cara… o no, teniendo en cuenta que ciertos artistas que han mostrado actitudes machistas u homófobas siguen prosperando en la actualidad.

La polémica, cabe recordar, afecta de manera colateral a Dua Lipa, quien, en sus stories, ha declarado que se siente «sorprendida» y «horrorizada» por las palabras de DaBaby y que no reconoce a este con «la persona con la que trabajé». También ha señalado la importancia de «trabajar juntos para luchar contra el estigma y la ignorancia alrededor del VIH y el sida».