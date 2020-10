DaBaby, un buen pegote en el nuevo remix de ‘Levitating’ de Dua Lipa

Dua Lipa no se ha conformado con la atención mediática que ha recibido el remix de ‘Levitating’ con Madonna y Missy Elliott y el divertidísimo álbum de remezclas que lo acoge, producido principalmente por The Blessed Madonna… lógico pues el tema, mucho más tecno que pop, ha sido un fracaso comercial a pesar de tamañas estrellas invitadas, de que el corte original ya era uno de los más escuchados de ‘Future Nostalgia‘ y de que las radios australianas e italianas lo han apoyado de manera espontánea: hoy por hoy este remix de ‘Levitating’ sigue siendo la 4ª canción más radiada de Italia… sin que haya pasado del número 99 en las listas.

Dua Lipa, por tanto, ha movida ficha: ‘Levitating’ sigue siendo el siguiente single del álbum, pero este es ahora potenciado mediante un nuevo remix que cuenta con la participación de DaBaby. En este caso, el rapero no aparece haciendo una nueva versión del «rap» que contenía la original, como Missy Elliott, sino que realiza la intro, se encarga la segunda estrofa hablando de recibir «amor» y «odio» y después deja que sea Dua quien acabe la canción tal y como la conocíamos, sin volver a tener protagonismo. No está mal como idea para renovar el tema, pero si a alguien le pareció que Madonna y Missy Elliott estaban forzadas, qué decir sobre este pegotazo que, no obstante, no nos cabe duda de que será mucho más escuchado, dada la popularidad de Dababy. Más listo que el hambre, él sí se ha etiquetado correctamente en la producción en las plataformas de streaming, a diferencia de Madonna y Missy Elliott.



¿Qué Levitatings te gustan? El 1, original y genuino

El 2, yo no vi lo de Madonna y Missy nada mal

El 3, ahora sí que sí

Ninguno Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

El autor de ‘ROCKSTAR’ no es especialmente conocido en nuestro país, pero Dua sabe que esta canción ha sido recientemente un éxito colosal en Estados Unidos, llegando a liderar la lista del Billboard (cosa que todavía no ha pasado con ningún single de ‘Future Nostalgia’) durante 7 semanas no consecutivas, y a día de hoy suma más de 730 millones de reproducciones en Spotify. Este corte, que cuenta con la colaboración de otro joven rapero, Roddy Ricch, ha sido número 1 en el top global de la plataforma sueca durante meses y meses y ahora mismo se mantiene fuerte en el número 12.

En redes, Dua ha avanzado el videoclip de ‘Levitating’, que se estrena hoy viernes a las 14.00, para el que se ha ideado una «experiencia» dirigida a los usuarios de TikTok. A través de esta experiencia, los usuarios de la conocida red social tendrán acceso a un «ascensor» que les llevará directos a una fiesta intergaláctica, presumiblemente el videoclip en cuestión, en el que… ¿cabe esperar el bailecito de turno? En cualquier caso, Dua está poniendo todas las cartas sobre la mesa para asegurarse el éxito de esta gran canción en las listas. Jordi Bardají, Sebas E. Alonso.