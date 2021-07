DÓNDA está DONDA: lo nuevo de Kanye West saldría el 6 de agosto

«¿Quién sabe DONDA?», se preguntaba este viernes El Hematocrítico. Y lo peor es que no es la primera vez que hacemos el mismo chiste malo, pues llevamos esperando ‘DONDA’ más de un año. Los retrasos han sido comunes en los últimos discos de Kanye West, de hecho hace un par de años que el cantante y productor retrasó meses un álbum que fue conocido como ‘Yandhi’, igualmente sufrieron retrasos en su momento lanzamientos como ‘Cruel Summer’ (2012) o el religioso ‘Jesus Is King’ (2019). Y a todas luces se había superado el artista cuando lanzó ‘The Life of Pablo’ y, una vez en el mercado, cambió sus featurings, secuencias y detalles. Lo llamamos «el disco vivo», pero al final no se convirtió en tendencia.

Este viernes 23 de julio era la fecha de lanzamiento prevista para su nuevo disco ‘DONDA’, pero de momento no ha visto la luz. Kanye West sí realizó el jueves una presentación del álbum en Atlanta, es decir, al menos sabemos que algo parecido al disco existe, y que cuenta con featurings de vivos y muertos, de Pop Smoke a Travis Scott, de Pusha T a Jay Z. Las últimas informaciones indican que el álbum saldría el 6 de agosto, algo que ha confirmado un representante a Pitchfork.

Como informa el NME, Theophilus ha comentado que Mike Dean pasaba la noche del viernes despierto retocando cosas, que Kanye estaba muy inspirado y tenía versos que terminar, que hay nuevas colaboraciones y que Rick Rubin también estaba por allí aconsejando cosas.

Nadie se pregunta ya por qué anunciar un álbum que no se considera terminado, Kanye parece desconocer de repente que nunca se llega a terminar una obra de arte, que hay un momento en el que simplemente tienes que parar; pero al menos hay nueva fecha supuesta. Que Billie Eilish saque disco el viernes 30 de julio es un dato: parecía muy difícil que este lanzamiento pasase al 30 de julio, si Universal (sello de Billie) continúa siendo la discográfica de Kanye a estas alturas. De esta manera, estos dos discos no coincidirán en el mercado.

