Sorpresa… o no: Kanye West vuelve a retrasar su disco, ‘Jesus is King’

En noticias que sorprenderán a todo el mundo, Kanye West ha vuelto a retrasar su disco, confirma Billboard. ‘Jesus is King’ iba a salir este viernes 27 de septiembre, pero fuentes cercanas a Kanye afirman que el rapero se encuentra actualmente en Wyoming terminando el álbum y que este ya no saldrá este viernes. La cosa tiene guasa porque el año pasado y exactamente en estas mismas fechas, West anunció la llegada de su disco ‘Yandhi’ y retrasaba su lanzamiento varias veces antes de desecharlo por completo… en favor precisamente de ‘Jesus is King’.

Sin embargo, aún hay esperanza de que ‘Jesus is King’ salga en la fecha anunciada, pues como explica el mencionado medio, la mujer de West, Kim Kardashian, ha seguido retuiteando mensajes que apuntan al lanzamiento del disco este viernes. Fue ella quien desveló los detalles del álbum en sus redes sociales incluso antes que el propio West, aunque posiblemente esos retuits tengan poca importancia al fin y al cabo… ¿o son la forma de Kim de decirle a Kanye que se ponga las pilas? De manera más relevante, West tiene una misa este mismo viernes, ¿y qué mejor día para sacar su álbum más religioso?

Salga ‘Jesus is King’ o no este viernes, todo fan de Kanye está curado de espanto sobre todo desde el desastroso lanzamiento, en 2016, de ‘The Life of Pablo‘, cuyo título y tracklist definitivos fueron casi decisiones de última hora, por no hablar que West siguió editando el álbum incluso meses después de publicarlo primero en Tidal “de por vida”… y después ya en el resto de plataformas. Este viernes, no necesariamente a las 0.00 horas, puede que en realidad el sábado, sabremos a ciencia cierta si el disco ha salido o no.