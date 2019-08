Kanye West publicaría su disco más religioso el mes que viene, llamado ‘Jesus is King’

Kanye West podría publicar su esperado nuevo disco a finales del mes que viene. No existe confirmación por su parte, pero parece que su mujer Kim Kardashian tiene los detalles. Y no, ya no se llamaría ‘Yandhi’.

En sus redes, la empresaria y socialité ha publicado la imagen de una hoja de papel en la que puede verse escrita una lista de 12 títulos agrupados bajo el nombre de ‘Jesus is King’ y una fecha, el 27 de septiembre. Casualmente, este día cae en viernes, día oficial de lanzamientos. Además, entre los títulos revelados se encuentra ‘Water’, como una de las canciones nuevas que West ha estado presentando en sus misas exclusivas. Su reciente single ‘Brothers’ no estaría incluido.

Cabe recordar que ‘Yandhi’ estuvo originalmente programado para el 29 de septiembre de 2018, por lo que ‘Jesus is King’ llegaría casi un año después. Sería el sucesor de ‘ye‘, aunque el año pasado West lanzó también un álbum junto a Kid Cudi y firmó la producción de los nuevos trabajos de Pusha T, Teyana Taylor y Nas.

‘Jesus is King’:

01 Glade

02 Garden

03 Seleh

04 God Is

05 Baptized

06 Sierra Canyon

07 Hands On

08 Wake the Dead

09 Water

10 Through the Valley

11 Sunday

12 Sweet Jesus