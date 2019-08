El 8 de agosto se anuncia algo gordo… o no: ¿será alguno de estos 10 discos que no terminan de llegar?

El jueves 8 de agosto, varios programas de “late night” americanos, como los presentados por Jimmy Fallon, Stephen Colbert o Jimmy Kimmel, tienen programados simultáneamente la visita de un misterioso “invitado especial”. ¿Quién puede ser? Puede ser casualidad, pero las redes ya especulan con el regreso oficial de una superestrella tamaño Rihanna o Kanye West que buscaría volver a lo grande colonizando la televisión nocturna. Mientras, su identidad seguirá siendo un misterio… tanto como muchos de los discos que esperábamos ya no escuchar, pero al menos sí ver anunciados en 2019 y cuyos detalles, por alguna razón, no terminan de concretarse llegado agosto o solo se han concretado a medias. Estos son 10:

Rihanna

Los tiempos en que Rihanna sacaba disco por año y por tanto era cariñosamente apodada la “churrera de Barbados” en nuestros foros han quedado atrás y la cantante se está tomando su tiempo para terminar el álbum de reggae que sabemos se encuentra preparando desde mayo de 2018 (aunque algunas informaciones apuntan en realidad a que ha estado trabajando en dos discos, el de reggae y uno de hits). Ya ha pasado más tiempo entre ‘Anti’ y el próximo disco de Rihanna que entre ‘Anti’ y su predecesor, ‘Unapologetic’, pero la intérprete de ‘Work’ era tajante en Instagram hace unos meses confirmando que sacaría algo en 2019, y recientemente hemos conocido que la artista ha hecho “follow” a Spotify en las redes sociales. La pregunta es: ¿se animará a hacerse un “Beyonc锿 ¿Anunciará el disco para sacarlo la semana siguiente a lo Chance the Rapper o James Blake? ¿Se esperará más bien a competir con Adele?



Tame Impala

¿A Kevin Parker se lo ha tragado un agujero? Sabemos que no porque, después de publicar dos canciones nuevas este año, ‘Patience’ el pasado mes de marzo y ‘Borderline’ el pasado mes de abril, el líder de Tame Impala ha seguido actuando en festivales… presentando ‘Currents’, su disco de 2015. Aunque el australiano ha tenido el detalle de añadir estos dos temas nuevos a su setlist actual, es un misterio qué ha pasado para que su nuevo álbum, al que se supone que pertenecen esto dos nuevos cortes, no termine de anunciarse llegado agosto. Parker es conocido por ser ultra perfeccionista, pero por comparar, ‘Let it Happen’ también salió en marzo y ‘Currents’ fue anunciado al mes siguiente. Si su sucesor realmente no estaba acabado, ¿por qué empezar la campaña de presentación? ¡Si Parker hasta fue a la tele! Parece que lo de “paciencia” era un aviso…



Adele

Desde que ’21’ vendiera más de 30 millones de copias, Adele se ha tomado con calma la composición de sus nuevos discos. Pasaron cuatro años entre aquel álbum y el siguiente, ’25’, que superó las 20 millones de copias en los tiempos del streaming, y casi el mismo tiempo ha pasado entre este y la actualidad. Las ventas multimillonarias de los discos de Adele, pero también el hecho que la cantante británica no disfruta demasiado haciendo giras, así como su dedicación a la familia, explicarían la demora de sus nuevos trabajos. Según un tabloide británico, el cuarto disco de Adele, al que ella ya alude aunque en tono de broma por el título de ’30’, debería llegar esta Navidad, pero es mejor coger esta información con pinzas. Tras su divorcio, ¿nos esperan en cualquier caso nuevas canciones de desamor?



The Cure

En 2008, cuando salió ‘4:13 Dream’, el último álbum de The Cure hasta la fecha, probablemente nadie imaginaba que pasaríamos tantísimo tiempo sin nuevo disco de los británicos: más de una década. Por suerte, 2019 no solo ha ocupado a Robert Smith y compañía con los directos por el 30 aniversario de ‘Disintegration’, sino también con la grabación de su próximo álbum, que Smith dice contendrá temas de “10 o 12 minutos” y será “muy oscuro y realmente intenso”. El artista incluso ha añadido que a sus fans más acérrimos les encantará el disco, pero que este probablemente enfadará al resto del mundo. Nos morimos por escucharlo… ¿o más bien no? En cualquier caso, Smith y compañeros pasarán el verano mezclando el disco y parece que en octubre, en torno a Halloween (cómo no), conoceremos la fecha de edición. Por fin.



Grimes

Peor que el de Tame Impala es el caso de Grimes. Al menos Claire Boucher (o c, como se hace llamar ahora) sí llegó a su anunciar su álbum en marzo, revelando que su título sería ‘Miss Anthropocene’ y que su concepto giraría en torno a temas como la inteligencia artificial o el cambio climático. Pero es que ‘We Appreciate Power’, el primer single del álbum, una colaboración con HANNA, salió el pasado 26 de noviembre y de hecho llegamos a incluirla en nuestra lista de mejores canciones de 2018. Te despistas un poco y ya ha pasado un año. Como sigan avanzando los meses habrá pasado todo ese tiempo desde el lanzamiento de ‘We Appreciate Power’ y todavía no tendremos detalles concretos del disco ni mucho menos lo habremos escuchado siquiera. No basta con que Grimes salga en los medios porque está saliendo con Elon Musk y asegura que se ha quitado el color azul del ojo… ¡queremos música!



Kanye West

Aunque ya estamos más que curados de espanto con Kanye West, su caso no deja de ser interesante por varios motivos. Llegó a haber fecha oficial de lanzamiento de ‘Yandhi’: el 29 de septiembre. Sin previo aviso, el disco no salió ese día, y más tarde Kanye retrasó su fecha a noviembre. Llegados al octavo mes del año, parece que el lanzamiento del sucesor de ‘The Life of Pablo’ está completamente paralizado incluso cuando varias maquetas supuestamente pertenecientes al proyecto se han filtrado en internet. Se sabe que West pospuso el lanzamiento de ‘Yandhi’ para grabar en Uganda, pero ya han pasado muchos meses y seguimos sin información concreta sobre el álbum. De momento él sigue celebrando sus misas exclusivas en localizaciones diversas, y en ellas ha presentado temas nuevos como ‘Water’, ‘Stormy Night’ o ‘We Have Everything We Need’. ¿Incluirá el disco macrohit más reciente de West, ‘I Love It’ con Lil Pump? Pinta a que no…



La Roux

Nos quejamos de Rihanna, pero el verdadero martirio es ser fan de La Roux, que va a disco por lustro. Elly Jackson confirmaba el pasado mes de abril que su tercer álbum, en el que ha trabajado con el productor Dan Carey, estaba terminado… ya en 2018, cuando se propuso hacer un disco “en seis meses” y logró su objetivo. Si el sucesor de ‘Trouble in Paradise’, lanzado en 2014 (sí, hace cinco años, el mismo tiempo que pasó entre este y el debut) ya estaba acabado entonces, ¿exactamente qué para a La Roux de anunciarlo? Sí, Jackson es una perfeccionista como Kevin Parker y Kanye West, pero mientras estos han llegado a publicar música o a tocarla en directo, sigue siendo un absoluto misterio cómo sonará el nuevo disco de La Roux porque la artista ni siquiera hace ya directos. Su último concierto fue en 2016 y en él no tocó nada nuevo…



Chromatics

A estas alturas ya es de necios incluir el mítico ‘Dear Tommy’ de Chromatics en esta lista, pero como Johnny Jewel y Ruth Radelet se empeñan en estrenar temas del álbum sin nunca llegar a anunciarlo, su presencia sigue siendo razonable. Nunca está de más recordar que ‘Dear Tommy’ llegó a anunciarse para 2015 incluso revelándose el tracklist, pero Jewel terminó destruyendo todas las copias originales el álbum tras vivir una experiencia cercana a la muerte cuando nadaba en Hawái. Los primeros singles del disco, como el gran ‘I Can Never Be Myself When You’re Around’, fueron consiguientemente borrados de internet y ya no están disponibles: en su lugar hoy podemos escuchar temas como ‘Black Walls‘ o ‘Blue Girl‘ que sí deberían formar parte del disco. Sin embargo, este volvió a anunciarse para el otoño pasado y aquí seguimos.



King Princess

La autora del hit ‘1950’ quiere escuchemos su disco “fumados y sollozando”, pero este tampoco se termina de concretar. El debut de King Princess, una de las promesas más pujantes del pop alternativo actual desde su mismo fichaje por Zelig Records, el sello de Mark Ronson, se esperaba para los primeros meses de 2018, pero su lanzamiento se retrasaba indefinidamente durante un 2019 en el que sí hemos escuchado singles nuevos como ‘Cheap Queen’ (como parece que se llamará el disco) o ‘Prophet’. Billboard confirmaba hace unos semanas que el disco saldría en octubre, pero habrá que verlo para creerlo. De momento, no se puede pasar por alto que Strauss no ha logrado ni de lejos igualar el éxito de su primer single con sus lanzamientos posteriores. ¿Tendrá King Princess un as en la manga con un poco más de miga que su colaboración con Fiona Apple?



Grace Jones

Como The Cure, Grace Jones publicó su último disco hasta la fecha, ‘Hurricanes’, en 2008. Y como el caso del grupo de Robert Smith, sabemos que ella también se encuentra preparando su continuación, en su caso desde hace seis años. La artista ha seguido actuando en vivo y recientemente ha protagonizado el documental ‘Bloodlight and Bami’, pero las noticias sobre su nuevo trabajo siguen siendo escasas. Sí conocemos el título de un tema dancehall que Jones ha llegado a estrenar en vivo, ‘Shenanigans’, pero ya. Al menos la artista sí explicó en 2018 que se encuentra trabajando con sus colaboradores habituales Sly & Robbie y que el disco será “poderoso”.