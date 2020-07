Kanye West se disculpa con Kim Kardashian mientras ‘Donda’ sigue en el aire

Este fin de semana ha sido especialmente activo por parte de Kanye West… pero no por las razones que nos gustaría: no, finalmente su nuevo disco antes titulado ‘God’s Country’ y finalmente ‘Donda’ no vio la luz el viernes 22 de julio tal y como prometió. Sin embargo, su lanzamiento no está descartado en absoluto: en las últimas horas West ha compartido la que parece ser –al menos de momento– la portada de este nuevo trabajo –una especie de eclipse solar con tres figuras descendiendo a la Tierra–. Y si tenemos en cuenta el último tracklist publicado, ‘Donda’ finalmente sí incluiría el single ‘Wash Us In The Blood‘ y varios nuevos cortes –incluido uno titulado ‘With Child’, al parecer importante para él– que ampliarían el número de cortes hasta 17. ¿Será este próximo viernes, finalmente, su fecha definitiva de publicación?

Mientras no podemos pasar por alto la sospecha de que la razón haya podido ser por evitar la simultaneidad con ‘folklore’ de su archienemiga Taylor Swift, cabe especular con otras razones por las que ‘Donda’ no haya visto la luz aún. Días atrás, Ye se dirigía al grupo de rock The Mars Volta diciéndoles «necesitamos terminar este álbum», acompañando su mensaje de un vídeo en el que suena su tema ‘The Widow’. ¿Se referiría a la aprobación de un sampler o a la participación directa de Omar Rodriguez_lopez y Cedric Bixler Zavala? Minutos antes, y con las mismas imágenes de una competición de marcha, West decía añorar a «su amigo Paul» McCartney mientras sonaba ‘Come Together’ de The Beatles. Otra posibilidad es que esté tratando de llegar a un acuerdo con su amigo-enemigo Jay Z para que este colabore en el disco: en otro confuso tuit, venía a decir que tanto él como Rihanna necesitaban a Jay abriendo cada uno de sus discos, del mismo modo que Nicki Minaj y Drake necesitan a Lil Wayne para hacer lo mismo.

En medio de esta hiperactividad –desplazado en su rancho de Wyoming, a través de sus redes sociales podemos verle ampliando las instalaciones, diseñando modelos para su colección de ropa, contratando a una diseñadora para su equipo, trabajando en ‘Donda’, recibiendo a amigos como el cómico David LaChapelle…–, Kanye también ha dedicado una disculpa a su esposa, Kim Kardashian, por haber revelado detalles de su vida privada en su sonado primer mitin de campaña electoral. «No la protegí como ella me ha protegido a mí», dice, claramente en referencia a la carta que ella hizo pública días atrás pidiendo empatía al público y medios de comunicación. «Sé que te hice daño. Por favor, perdóndame. Gracias por estar siempre ahí por mí», concluía. Se especula con que el instigador de esta disculpa ha podido ser Justin Bieber, que horas antes visitaba a su amigo haciendo una parada en un viaje por carretera.

En cuanto a su megalomaníaca intención de presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de momento no se rinde: tras conseguir las firmas necesarias –según TMZ, previo pago de 30.000 dólares–, West también aparecerá en las papeletas del estado de Illinois. De hecho, tanto se ha crecido que ha llegado a decir que iba a «superar a Biden» en inscripciones. Según las últimas encuestas publicadas, Biden supera en intención de voto por varios puntos no ya a West (es obvio), sino también a Donald Trump.