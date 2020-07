Kanye West VS Taylor Swift, la 3ª Guerra Mundial: los mejores memes por la candidatura de Ye a la Casa Blanca

La noticia del día es, sin duda, el no-tan-sorprendente anuncio de Kanye West sobre su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Una controvertida, estrambótica y confusa noticia que quizá no sea tan loca como parece en términos electorales si se contemplara como un pacto con el actual presidente, Donald Trump, para desviar la atención y, de paso, votos que podrían ir a su rival Joe Biden. Pero que, en general, una gran parte del mundo se está tomando a chanza, generando infinidad de memes y desatando el ingenio de la Internet.

Varios tuiteros manifiestan que esto es parte de un 2020 repleto de catástrofes, pero en realidad no todo el mundo está escandalizado o enfadado por la noticia: hay quien no duda en que votaría a West por delante de Trump y Biden, e incluso quien pide que ‘American Boy’ de Estelle, co-escrita y con un featuring de Kanye, se convierta en el nuevo himno nacional. Hasta hay quien imagina la escena de él y sus coleguitas acudiendo a las mesas electorales a votar por el autor de ‘Yeezus’. También hay quien recuerda algunas de las noticias más controvertidas de West, como cuando dijo que la esclavitud fue «opcional» (como una asignatura de la universidad) o se manifestó en contra del aborto. Pero no falta quien le responde con sus declaraciones contra la homofobia en el hip hop o su apoyo económico a la familia de George Floyd. Rose McGowan, cándidamente, dice esperar de él que sea anarquista y socialista. Ahá…

"Kanye West president" – Travis Scott (2015) pic.twitter.com/Kq7lPqx6Kz — WRLD RAP (@forthewrldrap) July 5, 2020

BYE NOT KANYE WEST RUNNING FOR PRESIDENT ONE PANDEMIC AT A TIME PLEASE pic.twitter.com/tYpDR3sRzw — 𝖉𝖚𝖆• (@valentinesrep) July 5, 2020

#Kanye2020

2020cant get any worse

2020: Kanye west running for president pic.twitter.com/WRSXkkRwgh — Нина (@solarya92) July 5, 2020

I do hope he’s a socialist anarchist. https://t.co/xTuUkbmnAD — rose mcgowan (@rosemcgowan) July 5, 2020

También están aquellos para los que lo peor de un presidente Ye no sería él, sino que su mujer y magnate de la moda, la cosmética y la comunicación, Kim Kardashian, se convertiría con ello en primera dama. «América, estás jodida» o «me largo de este país» son algunos de los mensajes más populares en estos momentos en Twitter que hacen referencia a KK. Y no falta quien asegura que, contra todo pronóstico, Kim no sería la primera primera dama (valga la redundancia) en haber aparecido en un vídeo porno.

Kanye West announced that he will be running for president in 2020. Now imagine if Kim Kardashian becomes the first lady 🤓😦 pic.twitter.com/Oev9hGnZHm — Abhishek (@Abhishekismm) July 5, 2020

kanye west is running for president….which could make kim kardashian the first lady…i want OUT of this country no joke pic.twitter.com/53BwHpW9PM — el (@lCECLDPOOL) July 5, 2020

Kanye is running for presidency, which means Kim Kardashian could be the next First Lady LMFAOOO AMERICA YOUʼRE FUCKED UP pic.twitter.com/Rz5EHLkB98 — sam (@samanthaswft) July 5, 2020

Melania would like to remind you that Kim Kardashian would be the SECOND First Lady to have done porn. #BeFirst — Mrs. Betty Bowers (@BettyBowers) July 5, 2020

Kim kardashian after she goes from being famous because of a sex tape to becoming the First Lady thanks to Kanye pic.twitter.com/5XHdGLWmgF — X Æ A-12 (@ItsAllens) July 5, 2020

Aunque quizá lo que más juego está dando en Twitter es una hipotética reacción ante la noticia de Taylor Swift, la némesis de West en el mundo de la música y con la que mantiene un enfrentamiento desde que interrumpiera su discurso a mejor vídeo del año en los premios MTV para decir que el de Beyoncé era mejor. El cómico y guionista español Manuel Bartual ha sido de los primeros en proyectar la posibilidad de que Taytay decida plantarle cara batiéndose con él en las urnas en 2024. Pero la mayoría piensan en una reacción de espanto de la autora de ‘You Need to Calm Down’, e incluso se la imaginan huyendo del país, desatando la represión hacia las swifties, sus fans. ¿Dónde? Pues quién sabe si a Corea del Norte, donde se erigiría en suprema líder por delante de Kim Jong-Un, sirviendo en bandeja la 3ª Guerra Mundial. Bendita Internet.

kanye west – i'm running for president of the US

taylor swift – pic.twitter.com/y7FBRsGxv0 — A (@ankitatweetsyo) July 5, 2020

Taylor Swift didn't tweeted this for y'all to vote for kanye west pic.twitter.com/MG9HhmZeqv — sgomeznewera (@sgomeznewera) July 5, 2020

Supongo que esto quiere decir que Estados Unidos tendrá a su primera presidenta en 2024 cuando Taylor Swift se presente candidata para impedir que Kanye West sea reelegido. https://t.co/8feiMlPenQ — Manuel Bartual (@ManuelBartual) July 5, 2020

Taylor Swift if Kanye West wins the election for President. #Kanye2020 pic.twitter.com/OUpCt5QQAt — K (@iamnowayfunny_) July 5, 2020

taylor swift running from the police when kanye becomes president and puts her in jail: pic.twitter.com/ZRlWUfLiub — speak now supremacy (@fuckinenchanted) July 5, 2020