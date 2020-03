Filtrado el vídeo de la “infame” conversación entre Kanye West y Taylor Swift

Kanye West no tuvo suficiente con interrumpir una ceremonia de premios para decir al mundo que Beyoncé y no Taylor Swift era la que merecía un premio MTV, sino que años después en 2016 incluyó en su single ‘Famous’ la cita “I made that bitch famous” en referencia a la autora de ‘Fearless’.

Kanye siempre sostuvo que Taylor Swift había aprobado la cita y Taylor lo negó. Kim Kardashian llegó a publicar una pequeña prueba de que tal conversación existió, pero ahora se ha filtrado una conversación telefónica más larga, y parece revelar que Taylor tenía razón.

En el vídeo se ve a Kanye bastante nervioso, tratando de convencer a Taylor de que apruebe una línea para una canción que va a generar controversia, pero haciendo todo un circunloquio para llegar a la cita. Para él, dice, que es importante tener la aprobación de Taylor porque tiene “un ejército de 2.000 millones de seguidores”. Llega a decir que a su esposa la frase le pareció “una locura” la cita pero ahora es su “parte favorita”. “¿Es algo ruin?”, pregunta Swift, encontrándose con la negativa de West: “No, no creo que sea ruin”.

Kanye, tras todo el circunloquio, le dice la frase “creo que Taylor todavía me debe sexo” (que modificó ligeramente al final), pero no la siguiente y más polémica, que era o terminó siendo “yo hice a esa zorra famosa”. Y en todo caso, Taylor simplemente dice que “no le parece ruin”, pero que tiene que pensarlo, después de un pequeño ataque de risa. “Cuando oyes algo por primera vez, necesitas pensarlo, porque es una locura”. Al menos ahí termina el vídeo filtrado, llevando a media humanidad a convertir #KanyeWestIsOver en “trending topic” mundial.

In case you haven’t already seen it, here’s the leaked clip. Make sure to repost it everywhere using these tags so it can go viral! #KimKardashianIsOverParty #KanyeWestIsOverParty #TaylorToldTheTruth pic.twitter.com/YplPuuenIR

— Sophie✨ Hyde Park!! (@soph_it_goes) March 21, 2020