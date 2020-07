Primer mitin de campaña de Kanye West: llora por el aborto y denosta a una histórica figura contra el esclavismo

Tras echar abajo las esperanzas de algunos, Kanye West persiste en su pretensión de optar a presidir Estados Unidos. Días después de haber formalizado su candidatura como candidato independiente en el estado de Oklahoma (después de haber llegado tarde a la fecha límite impuesta para hacerlo en otros siete estados, eso sí), en las últimas horas ha oficiado su primer mitin de campaña. Ha sido en Carolina del Sur, donde está reclamando a sus seguidores el apoyo necesario (10.000 firmas) para poder figurar como candidato en las elecciones presdidenciales del próximo mes de noviembre.

El evento ha tenido lugar en un salón de la ciudad de Charleston al que solo podía accederse previa invitación. Sobre el escenario, rodeado de cámaras y seguridad, West aparecía ataviado con un chaleco antibalas en el que se leía «Seguridad» y con un «2020» pintado (¿o quizá era un corte de pelo?) alrededor de su cráneo. Pero lo más llamativo de esta aparición no fue su apariencia, sino su discurso. Entre lo más llamativo y contradictorio, estuvo su conocido rechazo a la planificación familiar («no más plan B: plan A», dijo en referencia a su oposición al uso de la conocida como «píldora del día despúes»). Manifestó estar de acuerdo en que el aborto sea legal, pero también que si una madre gestante tuviera ayudas gubernamentales no se plantearía abortar. Una ayudas que, dijo como un ejemplo, podrían ser de «un millón de dólares», nada menos.

En esa fase de su discurso apeló a lo emocional, hasta el punto de acabar llorando: primero, cuando aseguró gritando y entre sollozos que «estuvo a punto de matar» a su hija North, ya que él no quería tenerla y pidió a Kim Kardashian que abortara, a lo que esta se negó; y después, cuando dijo que él mismo no hubiera existido de no ser por la insistencia de su madre a seguir adelante con su embarazo, ya que su padre no quería que él naciera. En otra fase de su discurso, de alrededor de una hora, abordó la cuestión del racismo. En esa parcela no fue menos controvertido: aseguró que Harriet Tubman, una histórica figura contra el esclavismo conocida como la Moisés Negra, no había arriesgado su vida para liberar a decenas de esclavos afroamericanos, sino que los entregó para que trabajaran para otros hombres blancos. Una aseveración que provocó algunas reacciones de enfado, llevando a algunos asistentes a abandonar el mitin.

Para más inri, en la noche del sábado Kanye West publicaba un tuit en el que detallaba en un papel manuscrito –del mismo modo que hiciera con ‘Ye’ y los otros cuatro discos que produjo en 2018– el setlist de su nuevo disco, llamado ‘DONDA’ –como esa canción dedicada a su madre que mostró días atrás–. Así lo recogen medios como Complex, que afirman que además daba este próximo viernes, 24 de julio, como la teórica fecha de lanzamiento de ese disco que antes conocíamos como ‘God’s Country’ y en el que se incluiría el single ‘Wash Us In the Blood‘. Sin embargo, todo era borrado horas después, dejándonos, una vez más, en la más absoluta incertidumbre.

Here’s Kanye crying and screaming “I almost killed my daughter.”#KanyeWest pic.twitter.com/NT3t5tStW3 — AJ (@keepgrinding914) July 19, 2020