La nueva normalidad de Kanye West: el artista promete nueva música de manera inminente

¿Recordáis que ‘Jesus Is King‘, el disco que sacó Kanye West en octubre, iba a tener segunda parte? Pues podría estar al caer. El artista ha compartido esta tarde el teaser de un tema llamado ‘Wash Us in the Blood’ que irá incluido en un nuevo álbum que se llama casi igual que cierta canción de U2, ‘God’s Country’. Colabora en el proyecto el artista visual Arthur Jafa.

Si Kanye West cumple con su palabra, y no está muy claro que lo haga teniendo en cuenta sus antecedentes, a lo largo del día de este lunes (teniendo en cuenta la diferencia horaria con Estados Unidos) deberíamos poder escuchar, como mínimo, este ‘Wash Us in the Blood’ al completo. ¿Estaremos ante una vuelta a la normalidad discográfica para Kanye y podremos disfrutar de su álbum al menos como de ‘ye’ o será simplemente una parte más de su discografía religiosa?

‘Jesus Is King’ solo resistió 16 semanas en el Billboard 200, frente a las 155 semanas que aguantaba en la misma tabla ‘The Life of Pablo’ o incluso las 23 semanas de ‘ye’. A día de hoy solo un tema de ‘Jesus Is King’, ‘Follow God’, resiste entre las canciones más escuchadas de Kanye en Spotify. La edición del disco ‘Jesus Is Born’ del coro Sunday Service, quedaba en anécdota navideña. Habrá que esperar unas horas para tratar de averiguar qué tenemos delante exactamente.