‘TKN’ de Rosalía y Travis Scott: ¿otro aciertazo u otra decepción?

Parte de la redacción evalúa ‘TKN’, el nuevo single de Rosalía con Travis Scott.

“Rosalía vuelve con otro single y videoclip cuyo significado requiere ir desenredando con el paso de los días. De hecho, el mejor análisis de todo esto disponible en Youtube dura 16 minutos, a pesar de que la canción apenas dura 2. Entendido que ‘TKN’ (del videojuego ‘Tekken’, palabra japonesa que significa “puño de hierro”), utiliza simbología relacionada con la mafia siciliana para realizar un homenaje a la familia musical de Rosalía, a su equipo, porque “un artista nunca está solo” (nuevo tanto creativo para la artista, acostumbrada a cantar sobre temas no tan habituales en el pop), lo que nos queda es un pepinazo de reggaetón-urban que suena tan “agresivo” y hecho a medida “para los clubs” como Rosalía había prometido, sin dejar de sorprender. Porque entre esos beats que interrumpen la canción cual puñetazos, las cuerdas de sonido oriental que aportan melodía y color a una composición principalmente rítmica y dura; y la “leche con azúcar” de Travis Scott, parece mentira la cantidad de cosas que pasan en la canción para durar tan poquito. Otro acierto y van…” Jordi Bardají.

“Desconciertan las últimas declaraciones de Rosalía sobre que sigue trabajando en nueva música “sin presión” y “por el puro goce”. Si ‘A palé‘, ‘Juro que‘ y ‘TKN’ nos están revelando pistas sobre un conjunto ya cerrado y bien atado, esto es, el tercer disco de Rosalía, el camino a él me parece entretenido como una novela negra. Las brevísimas canciones tienen un trasfondo familiar, pero oscuro, muy diferente a ‘El mal querer’. Si ese conjunto no está cerrado aún, no existe o el tercer disco es otra cosa, tengo serias dudas de que en el futuro vaya a volver sobre cualquiera de estas 3 pistas, ‘TKN’ aún más incomprensible, en general, incluso con el Urban Dictionary al lado”. Sebas E. Alonso.

“Aunque me han gustado de manera muy distinta los dos singles previos de Rosalía, ‘Juro que’ y ‘Dolerme’, puedo entender eso que repite mi compañero Sebas E. Alonso de que estas canciones que está publicando la autora de ‘El mal querer’ requieren de más contexto que, por citar dos ejemplos alejados pero igualmente exitosos de la misma artista, ‘Malamente’ y ‘Con altura’. ‘TKN’ parece una parte de algo más grande, una pieza que, por ejemplo, gana coherencia puesta junto a ‘A palé’, con la que coincide en brevedad y oscuridad. Pero aunque entiendo que no sea un trago agradable de digerir para todo el mundo, insisto –y no se crean que sin algo de rabia, porque al final parezco fan fatal de la catalana, cuando no es el caso– en ver muchas más virtudes que defectos en este tema con Travis Scott. Cierto es que el autor de ‘Astroworld’ parece algo encorsetado (¿quizá por tener que cantar en español una parte, aunque suene realmente suelto?) y que es difícil imaginarse a la gente cantando y bailando en clubs o fiestas esta canción, pese a su base claramente reggaeton. Pero, además de la retahíla de ganchos que se marca el tándem –con solo uno de ellos, hay más de un espabilado se fabricaría un hit–, es una gozada atender a la multitud de detalles sonoros con los que gozan y hacen gozar Rosalía y El Guincho. Si esto es parte de “un proyecto” (como ella lo llama), se impone saber qué y cómo”. Raúl Guillén.



