‘Juro que’: ¿convencen los tangos carcelarios de Rosalía?

Parte de la redacción evalúa el single ‘Juro Que’ que Rosalía ha interpretado en los Grammy acompañado de ‘Malamente’, y que está co-escrito por Kaydy Cain.

“Me parecería un movimiento no solo inteligente sino necesario que en su tercer disco de estudio Rosalía retome su carrera en el punto en el que quedó con ‘El mal querer’. En esa línea parecía ya enzarzarse ‘A palé’ y, de manera más claramente folclórica, ‘Juro que’, quizá los dos primeros avances de ese álbum… o no. Sea así o no, esos tangos carcelarios –una temática muy habitual en el cancionero de Los Chichos y Los Chunguitos, de los primeros en emplear un patrón flamenco para trasladarlo al lenguaje pop de sus días– podrían ser una buena introducción a ese próximo trabajo. Desde luego, su comercialidad es innegable, pero creo que el punto de equilibrio con su parte experimental no está tan conseguido. Me parece desaprovechada en ese sentido, como ejemplifica ese latigazo eléctrico de la guitarra que solo emerge de manera puntual y que realmente podría haber llevado el tema a un espacio propio, menos manido. Porque los jugueteos con el Autotune en los coros ya no son ninguna sorpresa”. Raúl Guillén.

“Como ‘A Palé’, ‘Juro que’ es más una canción con grandes posibilidades de funcionar como parte de un todo que un pelotazo por su propia cuenta. Su temática tan específica, sobre alguien que esperará por alguien que ha de ingresar en prisión, parece que -ahora sí que sí- está presentando una nueva historia, un disco conceptual como lo fue ‘El mal querer’. No hay nada confirmado sobre qué compondrá el tercer álbum de Rosalía, pero si ‘A Palé’ era un poco ‘De aquí no sales’, ‘Juro que’ es un poco ‘Que no salga la Luna’… por lo que aún nos falta un ‘Malamente’. En concreto esta canción carece de una producción tan imaginativa o algún giro como el que daba el puente “aunque no esté bonita la noche, undivé””. Sebas E. Alonso.

“Uno de los argumentos que más se suele usar para criticar el éxito de Rosalía es que no es la única artista que ha fusionado flamenco con otros estilos y que, por tanto, “no ha inventado nada nuevo”, por lo que no merece el reconocimiento que está obteniendo. De manera surrealista a veces es necesario explicar que Niña Pastori o Alba Molina no han sido Rosalía en vidas pasadas ni lo serán nunca porque una persona solo puede nacer una vez y, de momento, la clonación no es una práctica extendida en nuestra sociedad (afortunadamente). Ajena o no a las críticas, Rosalía ha plantado en los mismísimos Grammys una de sus canciones más tradicionales (la palabra “traditional” aparece en los créditos de Spotify), hasta el punto que la melodía de ‘Juro que’ puede llegar a recordar a muchísimas otras cosas, como al ‘Porompompero’ de Manolo Escobar. La clave de ‘Juro que’, en mi opinión, ya ni siquiera es la actualización que hace de los tangos gracias a la co-producción de El Guincho, sino que es una canción, aparte de muy comercial, muy bien construida desde la pasión, al modo en que lo había sido ‘Aunque es de noche’ pero ahora con el uso del autotune y un entramado de voces, jaleos e instrumentación muy bien armado (¡y qué bien suenan las palmas en esta producción!). Sin elemento sorpresa, pero con el elemento clásico que necesitaba Rosalía para presentarse definitivamente ante el público internacional, ‘Juro que’ es otra dignísima adición al repertorio de la cantante. Y sin haber inventado absolutamente nada”. Jordi Bardají