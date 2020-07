Kanye West retira su candidatura a la presidencia de Estados Unidos: por qué no es ninguna sorpresa

Tras unos días de especulaciones, Kanye West ha decidido retirar su anunciada candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán en noviembre de 2020. Según ha expresado a un periodista de la web Intelligencer una persona llamada Steve Kramer, al parecer miembro del equipo que había congregado para dirigir su campaña, Kanye «lo deja». Esta persona, con experiencia en equipos de campaña para políticos de todo signo, había estado en contacto en días previos con este periodista detallando que habían congregado a mucha gente, tanto pagados como voluntarios, para captar las firmas necesarias que posibilitarían ser candidato en el estado de Florida. La fecha límite para presentarlas era hoy, 15 de julio, pero ya no tiene importancia.

En realidad haber llegado tarde a esa fecha límite era solo una más de las pistas que hacían presagiar desde el principio que West no iría muy lejos en esta carrera. De hecho, cuando anunciaba su intención de medirse a Donald Trump y Joe Biden como candidato independiente, ya había superado la fecha límite para presentarse en cuatro estados: Indiana, Texas, Nuevo México e Indiana. Pero, como decía, esto casi era lo de menos, teniendo en cuenta lo errático de todo lo que ha envuelto esta fugaz campaña. En las menos de dos semanas transcurridas, ya había dejado «perlas» sobre sus aspiraciones como presidente: se había manifestado en contra del aborto –lo que podría quitar votos a Trump–, en contra de las vacunas –lo que podría quitar fans a Miguel Bosé– y había asegurado que su modelo de país se miraría en… Wakanda, la nación ficticia que rige el superhéroe Black Panther en los cómics de Marvel. Por supuesto, su profunda fe cristiana (plasmada en su último álbum de estudio ‘Jesus is King‘) formaba parte también de su discurso. No nos extraña lo más mínimo que compañeros de profesión y amigos (en algún momento, al menos) como Madonna o will.i.am, hayan salido a la palestra para denostar sus ideales.

Así que parece que ni siquiera había en sus planes segundas intenciones. Ni para disgregar el voto de los indecisos, restando posibilidades al candidato demócrata, ni para, dada su cercanía a él y sus ideas, pasar a reforzar la candidatura republicana para la reelección de Trump. Tampoco está claro que pueda tratarse de una maniobra promocional para su anunciado próximo disco, ‘God’s Country‘, del que ha adelantado el single ‘Wash Us in the Blood‘ y del que en realidad nada más se sabe. De hecho, conociéndole, nadie podría afirmar que esa canción vaya a estar en el disco o que vaya a terminar titulándose así… si es que ve la luz alguna vez. Cobra fuerza, pues, la idea de que, tal y como temía su familia, este episodio tenga que ver con un supuesto nuevo brote del trastorno bipolar que padece, sobre el que ya cantó de manera bastante directa en el miniálbum de 2019 ‘ye‘, y que tiempo antes le había obligado a recibir tratamiento y retirarse de la vida pública. Cabe preguntarse y preocuparse por si ese fuera el caso porque, a pesar de todo, Kanye West sigue teniendo un enorme talento, como demuestra de manera intermitente y ocasional en sus últimos trabajos firmados por él o produciendo a amigos como Kid Cudi y Nas, y ex-amigos, en el caso de Teyana Taylor.

En todo caso, aunque la carrera presidencial de este año sea ya historia para él, no hay que descartar que decida hacerlo en el año 2024. Recordemos que las aspiraciones políticas de West vienen de lejos, y anunció su hipotética concurrencia a estos comicios antes incluso de que Trump se presentara y ganara las elecciones del año 2016. Tras descartar después hacerlo, y antes de esta ya extinta propuesta, dijo que sí se plantearía hacerlo de manera seria de cara al futuro. No parece descartable, pues, que con más tiempo y preparación decida ser candidato dentro de cuatro años. No está claro a quién tendría enfrente para entonces (dudamos que Taylor Swift decida seguir sus pasos, ya sea en EEUU o en Corea del Norte), pero lo cierto es que hay pocas cosas que se haya propuesto Kanye y no haya logrado. ¿O ya hemos olvidado cómo nos reíamos cuando se proponía triunfar como diseñador de moda?