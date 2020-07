Madonna pide no votar por su ¿ex? amigo Kanye West

Madonna está volcada en el movimiento Black Lives Matter, hasta el punto de que nadie sabe en qué estado se encuentra físicamente respecto a las dos lesiones que le llevaron a suspender algunos conciertos de la gira ‘Madame X’. De vez en cuando se la ha visto realizando algún tipo de tratamiento o en un hospital, pero casi todo lo que sube a su red social favorita, Instagram, tanto al muro como a sus Stories, tiene que ver con este movimiento. Hay que recordar que tiene cuatro hijos adoptados negros, todos ellos menores de edad, y que fue novia de 2Pac.

La cantante, que en algún caso ha sido censurada por Instagram por postear alguna «fake news» contra Trump, ha incluido en su última Stories un llamamiento para no votar a Kanye West, que se presenta a las elecciones un poco de aquella manera: fuera de plazo en algunos estados y realizando declaraciones erráticas como que aún no se ha mirado bien qué hacer con los impuestos, dejándolo en manos divinas o religiosas. Madonna ha puesto un enlace a Chnge en el que se dan una serie de razones para «no votar a Kanye West».

Entre las razones que se dan en Chnge para no votar a Kanye West está su visión de Trump (“es el presidente más cercano que hemos tenido en años a dejar que Dios siga siendo parte de la conversación”), la tecnología (“la gente quiere ponernos chips para que no podamos cruzar las puertas del cielo”), la vacuna contra el coronavirus (será “la marca de la bestia”), el aborto o el hecho de no haber votado jamás. Estas declaraciones proceden de su entrevista promocional en Forbes, pero también se recurre a alguna declaración pasada, como su afirmación de que “la esclavitud fue una elección”.

Madonna y Kanye West mantuvieron una buena relación al menos en la temporada 2014 y 2015. Fue entonces cuando él produjo algunas de las canciones más avanzadas de ‘Rebel Heart‘: ‘Holy Water’, ‘Inside Out’ e ‘Illuminati’, esta última favorita personal de West por razones evidentes. E incluso apareció realizando uno de los pocos cameos masculinos en el vídeo de ‘Bitch, I’m Madonna’, en general dominado por artistas femeninas como Miley Cyrus, Katy Perry y Beyoncé. Madonna parecía también mantener una buena relación con Kim Kardashian, algo que, tras este post, parece difícil que pueda continuar siendo así.