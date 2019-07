La famosa carta de despedida de Tupac Shakur a Madonna vuelve a la actualidad

Tupac Shakur y Madonna fueron pareja en secreto a mediados de los 90 y la cantante ha llegado a contar alguna vez en Instagram que algún día publicará el tema que llegaron a grabar juntos.

Por el momento va a salir a subasta, valorada en 100.000 dólares, la carta que Tupac Shakur mandó a Madonna desde la cárcel en 1995, un año antes de morir asesinado, y que suena decepcionada y a despedida. La misiva intentó subastarse en 2017, pero Madonna lo impidió mediante una orden judicial en la que indicaba que su estatus de celebridad “no obviaba [su] derecho a mantener la privacidad, incluso con respecto a artículos altamente personales”. Un juez de Nueva York no le ha dado la razón y la carta, que está en manos de Darlene Lutz, ex amiga de Madonna, saldrá a subasta la próxima semana de nuevo valorada en un mínimo de 100.000 dólares.

La carta puede leerse online y ahora al completo, a diferencia de lo que sucedía en 2017, en la web de Gotta Have Rock And Roll y no tiene desperdicio: Tupac Shakur se reconoce intimidado por el libertinaje sexual que rezuma Madonna (“por favor comprende mi posición previa como hombre joven con una experiencia muy limitada con una sex symbol extremadamente famosa que conoce cada hombre, cada mujer, cada niño del mundo”) y “profundamente dolido” por una declaración de Madonna en la que afirmaba “rehabilitar a raperos y jugadores de baloncesto”. “No sabía que habías estado con otros raperos aparte de mí”, indica herido.

Tupac Shakur se despide pidiendo a Madonna que le visite en la cárcel y agradeciéndole lo bien que le ha tratado en un mundo en el que todos somos juzgados por “nuestro color de piel o fama”, y cuánto le ha apoyado incluso en sus “momentos de locura”. El rapero le ofrece su amistad por los momentos que vivieron y se ofrece a hablarlo en persona “por si le pasara algo”. “Por favor, ten cuidado, Madonna”, escribe en letras gigantes, antes de recordar que ya ha recibido varios balazos. La carta al completo puede leerse aquí.