will.I.am. critica el anuncio presidencial de Kanye West, que estrena tema dedicado a su madre

Black Eyed Peas, que triunfan con ‘MAMACITA’ con Ozuna después de haber arrasado con ‘RITMO’ con J Balvin, siguen de promoción con su disco ‘Translation‘ y entre los temas sobre los que les han preguntado se encuentra Kanye West, que estos días ha anunciado su intención de presentarse a la presidencia de Estados Unidos, si bien su familia ha asegurado que sus declaraciones pueden haber surgido de un episodio de manía derivado de su desorden bipolar.

will.i.am., líder de Black Eyed Peas, considera las palabras de Kanye poco menos que un despropósito, un poco como Madonna, y así lo ha hecho saber al medio británico The Mirror: «¿Qué coño? No sé ni qué tipo de servicios a la comunidad haces», ha dicho, para después señalar que para mejorar la vida de la gente no hace falta involucrase en política. «Hay muchas maneras de ayudar a nuestras comunidades además de la política, y no tienes que presentarte a las elecciones para mejorar la vida de la gente. En los últimos 11 años he vuelto al gueto, de donde soy, y he abierto una escuela. Empecé con 65 niños y ahora son 720 y subiendo. Nuestros niños han ido a universidades a las que ellos, ni nadie, pensaban que iban a ir, y han estudiado cosas que probablemente nunca pensarías que iban a estudiar».

En otro orden de cosas, Kanye ha estrenado un tema nuevo en Twitter en recuerdo de su madre, Donda, fallecida el 10 de noviembre de 2007. En el tema, titulado ‘DONDA’, la madre del rapero recita una letra del también rapero KRS-One. Recientemente, West ha publicado ‘Wash Up in the Blood’ con Travis Scott, el primer single de su próximo álbum ‘God’s Country’.