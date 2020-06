Black Eyed Peas han conseguido lo que nadie esperaba: arrasar como trío, sin Fergie, más de una década después de su «peak» comercial, y además haciendo música de inspiración latina, cuando ellos vienen del hip-hop, aunque su música siempre ha sido tan ecléctica como su propia formación (Will.I.Am. es afroamericano, Taboo mexicano, y apl.de.ap, filipino: ¡qué infravalorada está ‘Bebot‘!).

‘RITMO (Bad Boys for Life)‘, el single que ha devuelto a Black Eyed Peas a lo más alto de las listas de éxitos gracias a J Balvin y a su sample descarado de ‘Rhythm of the Nation’ de Corona, ha sido un éxito global al que te terminas rindiendo por mal que te pese. El tema, que menciona a Rosalía solo para que después suene en el disco un corte de vaga inspiración flamenca (‘GET LOOSE NOW’), funciona en las discotecas y no da tanta vergüenza ajena como ‘The Time (Dirty Bit)’, pero tampoco va a convencer a los «haters» de Black Eyed Peas de que estos molan. Es la típica canción-pastiche del grupo pero aplicada a la moda del momento, lo cual es básicamente lo que ofrece este ‘TRANSLATION’ dedicado a la música latina y en el que Black Eyed Peas vuelven a hacer lo de siempre, esto es, alternar un puñado de hits con temas más o menos interesantes y otros de relleno.

Aunque en 2020 seguimos sin superar expresiones en «spanglish» tan holgazanas como «esa latina está rica», «I need a bien bonita, elegante señorita» (la terrible ‘GIRL LIKE ME‘ con Shakira) o «no quiero no problemo» (‘VIDA LOCA’ con Nicky Jam y Tyga), ‘TRANSLATION’ es un disco entretenido pese a sus cuestionables decisiones artísticas (la producción, algunas melodías vocales o instrumentales). El sample desfigurado de otro conocido hit de los 90 en ‘FEEL THE BEAT’ con Maluma es terrorífico en el peor de los sentidos, pero el grupo ha vuelto a dar en la diana con ‘MAMACITA‘, su pepinazo de reggaetón con Ozuna inspirado en ‘La Isla Bonita’ de Madonna, y la martilleante ‘NO MAÑANA’ engancha gracias a su componente adictivo y extraña estructura. Eso sí, muy pronto el álbum pierde fuelle y si ‘TODO BUENO’ con Piso 21 no pasa de ser una copia descafeinada de ‘X’ de J Balvin y Nicky Jam, ‘DURO HARD’ con Becky G desaprovecha su punto electro y la balada final ‘NEWS TODAY’ su bonita melodía, completamente arruinada por la producción.

Calificación: 5,2/10

Lo mejor: ‘RITMO (Bad Boys for Life)’, ‘MAMACITA’, ‘NO MAÑANA’

Te gustará si te gusta: J Balvin, Bad Bunny, Karol G, Ozuna

Youtube: vídeo de ‘MAMACITA’