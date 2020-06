Black Eyed Peas y Shakira perpetran ¿un hit? ¿un engendro? en ‘Girl Like Me’

Black Eyed Peas publican hoy su nuevo disco, ‘Translation‘, en el que han buscado sumarse a la popularidad de la música latina colaborando con gente como J Balvin en el macrohit ‘RITMO’, con Ozuna en ‘MAMACITA’ o con otros artistas como Maluma , Nicky Jam , Becky G o Piso 21. Algunos de los títulos que encontramos en el disco son ‘VIDA LOCA’, ‘NO MAÑANA’ o ‘TODO BUENO’.

Había especial curiosidad por escuchar qué han hecho Black Eyed Peas con Shakira, ya que los primeros están en racha después de una temporada en segundo plano y la segunda suele petarlo hasta con cosas como ‘Me gusta‘ con Anuel AA. Su tema conjunto es ‘Girl Like Me’ y es una especie de champeta modernizada con ecos de la música dancehall jamaicana, en la que Shakira se anima a cantar el estribillo en un registro agudo medio irritante que puede enganchar u horrorizar dependiendo de a quién preguntes.

El «spanglish» campa a sus anchas en ‘Translation’ y ‘Girl Like Me’ incluye frases en este idioma híbrido típicas de will.I.am. como «esa latina está rica», «I need a bien bonita, elegante señorita» o «me gustan las dominicanas, las boricuas y las colombianas», en un posible guiño a ‘I Like It’ de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny. También aparece en la letra una mención a Selena Quintanilla. ¿Hit? ¿Engendro? ¿Ambas cosas? Juzguen ustedes mismos…