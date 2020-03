Shakira pierde una ocasión con el vídeo de ‘Me gusta’, pero anuncia nueva música

Aunque Shakira no ha llegado al número 1 en España con su tema junto a Anuel AA, ‘Me gusta’, no se puede negar que ha sido todo un éxito: continúa en el top 7 casi 2 meses después de su lanzamiento, es platino en nuestro país y a nivel global se acerca a los 100 millones de streamings. Había cierta curiosidad por comprobar qué pasaba con el videoclip de esta canción que samplea el hit de 1992 ‘Sweat (A La La La La Long)’, pero ha cumplido con las expectativas solo a medias.

Sony lo presenta como “un cortometraje vibrante y surreal dirigido por Drew Kitsch (‘Lover’ de Taylor Swift)”, pero al final lo que vemos no es tanto un corto como un vídeo de cuidadísima fotografía, reiterativo y en el que no termina de pasar nada. Asistimos a un viaje en tren y a una ¿apasionante? sesión de cocina de Anuel AA y posterior cena de ambos protagonistas, pero no se termina de mover ficha en ninguna dirección para aprovechar esa letra que se queja: “dices que me quieres pero siento que me usas”. Es, lo que se conoce desde siempre, como “una ocasión perdida”.

La buena noticia es que Sony confirma que “Shakira se encuentra grabando más música inédita que será desvelada este año”, y además que emprenderá una nueva gira en 2021. Seguro que será muy exitosa tras el pelotazo dado por la Super Bowl: jamás un intermedio había sido tan visto en Youtube como el suyo junto a Jennifer Lopez, pues ya van 140 millones de visualizaciones en el visor de Google.