Shakira, Becky G, Maluma… invitados-estrella en el álbum latino de Black Eyed Peas, ‘Translation’

Tras la salida (¿o no?) del combo de Fergie y un poco llamativo regreso a sus raíces rap, Black Eyed Peas han optado por reinventarse fagocitando (lo que mejor se les da, a decir verdad) el éxito de los artistas y los sonidos de origen latinoamericano en todo el mundo. Después de dos amagos junto a Anitta (‘eXplosion’) y Piso 21 (‘Mami’), en los últimos meses/año han acertado (una vez más) en la diana: primero con ‘Ritmo‘, el saqueo a ‘Rhythm of the Night’ junto a J Balvin; y luego con ‘Mamacita‘, tema con Ozuna y J. Rey Soul con guiño acreditado a ‘La Isla Bonita’ de Madonna. Ahora su plan llega a su punto culminante con la publicación de todo un “álbum latino” del que llevaban tiempo hablando.

Se trata de ‘Translation’, un disco copado por artistas de éxito hispanohablantes (Tyga y French Montana son la excepción) como Shakira, Maluma, Becky G, Piso 21 o Nicky Jam. El Alfa, el exitoso MC dominicano que ha brillado en singles de Major Lazer y Bad Bunny, co-protagoniza el recién estrenado ‘No Mañana’, compartiendo tareas vocales con will.i.am, Apl y Taboo, el “amigo” de la Reina Letizia. Os dejamos con su clip oficial, a la espera del de ‘Girl Like Me’, tema con Shakira que será lanzado como single esta misma semana.

Tracklist de ‘Translation’:

1. RITMO (Bad Boys For Life) [with J Balvin]

2. FEEL THE BEAT (with Maluma)

3. MAMACITA (with Ozuna & J. Rey Soul)

4. GIRL LIKE ME (with Shakira)

5. VIDA LOCA (with Nicky Jam & Tyga)

6. NO MAÑANA (with El Alfa)

7. TONTA LOVE (with J. Rey Soul)

8. CELEBRATE

9. TODO BUENO (with Piso 21)

10. DURO HARD (with Becky G)

11. MABUTI (with French Montana)

12. I WOKE UP

13. GET LOOSE NOW

14. ACTION

15. NEWS TODAY