Black Eyed Peas intentan un nuevo regreso al pop en ‘Be Nice’ con Snoop Dogg

Aunque casi nadie se enterara, Black Eyed Peas publicaron un nuevo disco el año pasado llamado ‘MASTERS OF THE SUN VOL. 1’. El álbum obtuvo tan poca repercusión que ni siquiera cuenta con media propia en Metacritic, lo que significa que no demasiados medios lo reseñaron. Sin duda la marcha definitiva de Fergie de Black Eyed Peas ha hecho mella en el grupo, aunque estilísticamente el disco parecía un retorno a los orígenes… y todo el mundo sabe que Black Eyed Peas empezaron sin Fergie, aunque fue con ella cuando escalaron hacia el éxito y con quien han publicado la mayoría de sus discos.

En cualquier caso, sería de necios pensar que Black Eyed Peas todavía no mueven a la gente o algo así. Son cabezas de cartel de festivales como Cruïlla y sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming pese a que su último hit fue hace ya 9 años. Sin duda, will.I.am. y compañía tienen abiertas las puertas para lograr otro éxito en las listas, y de momento lo han querido intentar volviendo al electro y llamando a Snoop Dogg (cuyos raps suelen ser bastante memorables) para colaborar, en un tema llamado ‘Be Nice’ que ya puede escucharse.

Un single buenrollista desde su título hasta su letra con mensaje “solo quiero cosas positivas en mi vida”, ‘Be Nice’ busca nada veladamente el éxito de un ‘Happy’, aunque está por ver si logrará tal milagro. De momento nos deja una curiosidad: ‘Be Nice’ es autoría de un joven compositor llamado Adam Friedman, que ha sido seleccionado por will.I.am. en el concurso Songland de NBC para componer el próximo single de Black Eyed Peas. Así, el trío presenta ahora este tema como propio con un vídeo de estética juvenil, rodado en una pista de patinaje.