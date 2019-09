Qué calor’: Major Lazer busca hit erótico-reivindicativo con J Balvin y El Alfa

Major Lazer, el proyecto de Diplo, últimamente junto a Walshy Fire y Ape Drums (Jillionaire no está por aquí desde principios de este año), tienen un nuevo álbum en el punto de mira. De ‘Music Is the Weapon’, aquel disco que se llegó a anunciar en 2015, conocemos sencillos como ‘Can’t Take It from Me’ junto a Skip Marley y ‘Make It Hot’ con Anitta. Ahora llega el tercero o al menos eso parece porque el largo continúa sin concretar su edición ni su secuencia.

J Balvin, el hombre en el mundo latino que lo hace todo -con permiso de Bad Bunny-, es el invitado estrella de este nuevo single del proyecto principal de Diplo, que se llama ‘Qué calor’. En concreto Balvin acude para ofrecer, en complemento a lo que sugiere el título de la canción, y por supuesto el estribillo (“qué calor en la discoteca, para las muñecas”) un mensaje reivindicativo en favor de la igualdad. “Por mi patria, por mi nación / Ninguna discriminación / Aquí no hay raza ni religión / Báilalo por obligación”, dice antes de apelar al “calentamiento global” con todo el doble sentido que pueda conllevar.

El dominicano El Alfa aporta un verso mucho más esperable sobre “bikinis, playas y booties” en sintonía con el ritmo machacón de la canción y esas hipnóticas flautas que se repiten de manera recurrente. ¿Triunfará o empieza el mundo a saturarse de lo mismo?