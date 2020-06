Miguel Bosé, solo y adicto a las páginas de conspiraciones, la vuelve a liar

Miguel Bosé vuelve a ser noticia por su uso descontrolado de las redes sociales. El artista ha declarado no creerse el coronavirus y también no creerse la eficacia de las vacunas, llegando a tuitear: «YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia”. La farmacéutica GAVI, propiedad de la Fundación Bill & Melinda Gates, ha sido objeto de sus ataques, al considerarla el artista un fraude que «ha causado tantas víctimas alrededor del mundo» por culpa de sus «vacunas fallidas». El artista ha llegado a afirmar que países como India o Kenia han rechazado las ayudas de GAVI, información que ha sido ampliamente desmentida por los medios de comunicación.

Ahora, Bosé ha vuelto a atacar a la mencionada fundación porque esta ha sido premiada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. El músico ha criticado la entrega de este galardón y por ella ha llamado al Gobierno de Pedro Sánchez «pelele de (George) Soros y (Bill) Gates», pero ha patinado en su ataque, pues el Premio Príncipe de Asturias no lo concede el Gobierno.

Prueba de que las «fuentes» de Bosé pueden no ser las más fiables es la cantidad de bulos propagados por el músico en sus redes que han sido posteriormente desmentidos, y que El País ha recopilado y desmontado uno por uno. De hecho, personas cercanas al músico han declarado al mencionado medio que este es seguidor de las páginas de pseudociencia y conspiraciones de internet, y que lo podría ser porque «se encuentra recluido en México bajo una soledad estricta», aislado «no solo de la calle sino también de sus relaciones amistosas más estrechas».